Češi zkoušejí vyrobit umělé maso. Chtějí, aby stálo stokorunu za kilo

K vytvoření finálního kusu masa pomáhá i 3D tiskárna. „3D tisk, respektive tvorba svaloviny řízeným skládáním buněk, pomáhá vytvořit kousky kultivovaného masa, nicméně podle nás to není technologie, která by šla u buněk používat ve velkém tak, aby to dávalo ekonomický smysl,“ vysvětluje ředitel Bene Meat Technologies Roman Kříž.