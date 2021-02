Začalo to mizející whisky. Daktyloskopie nám pomáhá již od 19. století

Lítost – to je pevné přesvědčení, že příště už nezanecháme otisky prstů, prohlásil Marcel Achard, francouzský spisovatel. Dovedete si představit, jak těžké muselo být povolání kriminalisty v dobách, kdy forenzní laboratoře zely prázdnotou a o něčem, jako je analýza DNA, neměl nikdo ani tušení? Pokud ano, tak můžeme jít ještě dál: Umíte se vžít do role muže zákona, který netuší, že k usvědčení obviněného mohou pomoci otisky prstů? Velké štěstí, že doba pokročila a novoty se prosadily. Můžeme za to poděkovat jednomu hamižnému anglickému sluhovi, který kradl pánovi pití, a také víc než šikovným českým kriminalistům.