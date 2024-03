Jak poznat vražednou zbraň. Každá zanechá unikátní znaky, líčí balistik

Kdy si z vás někdo naposledy vystřelil?

Tady v práci každou chvíli někdo a já to beru, je to součást našeho povolání. Je to věc, která tu přežívá odnepaměti, ještě než jsem do ústavu nastoupil.

O Kriminalistickém ústavu se traduje, že tu čas od času vystřelí i koště. Je to pravda?

To je bonmot doktora Oldřicha Husáka, který stál spolu s dalšími v 60. letech u zrodu ústavu. Dnes je mu skoro 90 let, ale tohle úsloví je platné stále. Souvisí s tím, že u většiny zkušených pracovníků časem nastupuje provozní slepota, což může být nebezpečné. Pracujeme s materiálem v nejrůznějším stavu a je důležité neustále dodržovat základní bezpečnostní pravidla.