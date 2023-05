Udělejte na grilu pravá křidélka Buffalo. Kůrku jim dodá kypřicí prášek

Příběhů, jak vznikl první recept na tuto světově proslulou úpravu, je několik. Všechny začínají v americkém městě Buffalo. Dneska je najdete po celé Americe, dokonce i v etnicky zaměřených restauracích v různých chuťových variantách.

„Původně se křídla smažila a podávala se s omáčkou z modrého sýra, ale časem se prosadila i grilovaná varianta, kterou si dneska i s omáčkou ukážeme,“ říká v úvodu grilovací epizody pipMaster David Kubricht.

Na přípravu budete potřebovat asi 1,5 kg kuřecích křídel bez letek, protože v této úpravě budou lehce nasladko a letky by se mohly během přípravy připálit. Křídla nakrojte uprostřed, aby se na grilu nestáhla k sobě.

Koření si namíchejte sami

Nejdříve si namíchejte směs koření. „Ideální je použít prázdnou dózu od použitého koření, případně můžete použít i prázdnou cukřenku,“ radí pipMaster. Do ní smíchejte sladkou papriku, jemně mletý pepř, sůl, sušený česnek, granulovanou cibuli, cukr a nakonec prášek do pečiva anebo jedlou sodu, aby se na nich udělala křupavá kůžička.

„Připravená křídla vložte do misky a křídla lehce polijte olivovým olejem, protože potřebujeme, aby nám koření na nich pěkně drželo. Stačí asi lžíce a půl,“ vysvětluje pipMaster. Naolejovaná křídla vyskládejte nejlépe na mřížku a lehce je okořeňte z obou stran. „Pokud máte mřížky dvě, je ideální si jimi vypomoci při otáčení vyskládaných křídel,“ radí pipMaster.

Suroviny na Buffalo Wings:

1,5 kg kuřecích křídel bez letek

2 lžíce sladké papriky

1 lžíce mletého pepře

1 lžíce soli

1 lžíce sušeného česneku

½ lžíce granulované cibule

½ lžíce cukru

1 prášek do pečiva nebo 1 lžíce jedlé sody

Gril rozpalte na 180 až 200 stupňů a grilujte nepřímou metodou. Křídla vyskládejte na rošt grilu a nechte je v něm hodinu dělat, dokud nebude v křídlech 90 °C. Než se křídla udělají, připravte si omáčku z modrého sýra a barbecue omáčku, ve které se budou v další fázi grilování křídla namáčet.

Bez omáčky to není ono

Omáčka z modrého sýra je jednoduchá. Potřebujete na ní kvalitní modrý sýr, který nakrájejte na malé kousky, dále crème fraiche, tedy hutnější zakysanou smetanu. Do misky přidejte majonézu, třtinový cukr, dijonskou hořčici, jemně mletý bílý pepř, nakonec přidejte prolisovaný stroužek česneku a lžičku worcesteru.

Vše důkladně promíchejte. „Omáčku z modrého sýra je nejlepší si připravit den předem, aby se chutě jednotlivých surovin dokonale propojily a omáčka byla ještě výraznější,“ radí pipMaster.

Suroviny na omáčku z modrého sýra:

100 g sýru s modrou plísní

150 ml crème fraiche

2 lžíce majonézy

1 stroužek utřeného česneku

1 lžička dijonské hořčice

1 lžička worcesteru

1 lžička třtinového cukru

½ lžičky bílého mletého pepře

Po grilování ještě namáčejte

A jako poslední krok si připravte domácí barbecue omáčku. „Omáčka se skládá z mnoha surovin, můžete si ji samozřejmě uzpůsobit podle svých chutí, ale teď vám ukážu její základní variantu,“ vysvětluje pipMaster.

Do omáčky použijte drcená rajčata, přidejte celý rajčatový protlak, aby rajčatová chuť byla intenzivní, dále tabasco, mletý pepř, papriku a další ingredience. Kompletní seznam surovin vidíte níže.

Vše promíchejte a nechte 15 až 20 minut provařit a lehce zredukovat. Do omáčky nakonec přidejte 2 deka másla na zjemnění.

Suroviny na barbecue omáčku:

200 g drcených rajčat

1 rajčatový protlak

½ lžíce tabasca

1 lžička mletého pepře

2 lžičky papriky

1 lžička dijonské hořčice

1 lžička granulované cibule

1 lžička granulovaného česneku

1 lžička chilli vloček

2 lžíce bourbonu

2 lžíce worcesteru

1 lžička soli

citronová šťáva

½ lžičky tekutého kouře

2 deka másla

Ugrilovaná křídla namáčejte do připravené barbecue omáčky. Nejlépe si vypomůžete kuchařskou pinzetou. Každé křídlo do omáčky ponořte a vraťte zpátky do grilu. „Ideální je, pokud je omáčka teplá, protože lépe pak drží na mase,“ radí pipMaster. Křídla pak nechte dalších 5 až 10 minut v grilu zaschnout a můžete servírovat společně s omáčkou z modrého sýra.

„Řapíkatý celer a mrkev k tomu dávat nebudeme, protože mi to moc nechutná, a hlavně to dává každý. Za mě je nejlepší kousek chleba, do kterého si pak můžete utřít i prsty,“ dodává spokojený pipMaster.