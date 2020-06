Šest plus jeden způsob, jak můžete využít chleba jinak než jako jídlo

1. Vyčistí obrazy

Chlebová střídka je měkká a dokáže se dostat do málo přístupných míst, aniž by způsobila škody. Proto se používá také k domácímu čištění obrazů.

Jak na to: Z chlebového těsta udělejte kuličku. Krouživým pohybem s ní přejíždějte po plátně tak, aby se na ni nabalil prach a nečistoty. Nakonec obraz oprašte štětečkem. Zapomenuté chlebové drobky by zbytečně přitahovaly vlhkost a mohly by dílo poškodit.

2. Krájení cibule bez slz

Snad žádné porcování cibule se neobejde bez slz. S tímhle chlebovým trikem to ale dokážete.

Jak na to: Vložte si do úst kousek (klidně i staršího) chleba tak, aby vám trochu koukal ven. A pak začněte krájet cibuli. Že nepláčete? Není divu.

Tahle aromatická zelenina totiž při narušení slupky uvolňuje sírany, které ale chléb absorbuje. A vy tak můžete vařit v klidu a pohodě.

3. Odstraní třísky

Většina z nás tuhle nepříjemnost řeší jehlou nebo pinzetou. Chlebová metoda je daleko šetrnější a nebolí.

Jak na to: Nalijte na kousek chleba vroucí vodu. Nechte ho vychladnout do té míry, aby se dal přitisknout na kůži.

Přiložte střídku na postižené místo a pevně převažte obvazem. Horká voda kůži povolí a chléb třísku vytáhne.

4. Vysaje tuk

Chléb dokáže velmi dobře absorbovat tekutinu. Proto ho můžete použít třeba na odstranění přebytečného tuku z jídla. Například mastných ok z polévky nebo omáčky.

Jak na to: Přiložte krajíc chleba na povrch jídla a nasajte do něj všechen přebytečný tuk. Pak ho samozřejmě vyhoďte. Podle potřeby celý postup zopakujte.

5. Změkčí paty

Naše babičky využívaly chléb a jablečný ocet nejen k jídlu, ale také k domácímu ošetření nohou. Ocet totiž zvláční vysušenou a popraskanou kůži. Chléb je zase savý (dokonce více než bavlněná látka) a dá se použít jako houbička.

Jak na to: Stačí ho namočit do octa a přitisknout na chodidla. A pak už si jen „obout“ igelitový pytlík, vložit nohy do ponožek a nechat octový zábal působit až do rána. Uvidíte, že budou vaše nohy hladší a jemnější.

6. Zachrání rýži

Každému se občas povede v kuchyni něco spálit. Ovšem v případě rýže ještě existuje naděje, že jídlo zachráníte.

Jak na to: Nejdříve se zbavte té znehodnocené spálené části. Na zbytek rýže přiložte plátek chleba, který do sebe nasaje zápach z připálení. Pokud se vám to povede, žádný ze strávníků nic nepozná.

7. Chipsy ze starého chleba

Na závěr přece jen jeden tip k jídlu. Už jste někdy slyšeli o chlebových chipsech? Jsou křupavé, dobré a máte je skoro za hubičku. Využijete tak starší chleba, který byste si už nenamazali třeba máslem.

Jak na to: Nakrájejte starší chleba na plátky, potřete je tukem a osmažte po obou stranách. V míse smíchejte olej, česnek, kmín, pepř, mletou papriku a majoránku. Směsí potřete chlebové kousky a dejte je zapéct. Jsou naprosto vynikající.