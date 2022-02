Kutil si vyrobil multifunkční stůl na míru. Usnadní mu práci kolem domu

Čtenář Vít poslal nápad, který mu pomáhá při různých kutilských pracích kolem domu. Začalo to tím, že řešil problémy se svou okružní pilou.

„Mám jen takovou kutilskou okružní pilu, takže kvalita zpracování není zrovna profi. Pila stála na pochybných plechových nohách, které se při řezání kroutily, měla snahu se převracet, prostě, nebylo to ono,“ popsal.

Napadl ho vyrobit pojízdný pevný stůl. „Ale když už jsem se do toho pouštěl, tak aby to nebyl jen stůl na pilu, ale takový multifunkční stůl na více pracovních úkonů,“ popsal genezi celého nápadu. A tak dlouho přemýšlel, okoukával, měřil. Výsledkem je pojízdný stůl, na kterém se řeže, vrtá, frézuje, brousí, prostě, co vás napadne.

„Ke stolu mám i praktické rozšíření, čímž získám celkem velkou pracovní plochu. A rozšíření je také z toho důvodu, abych bez něj projel dveřmi z dílny,“ popsal praktický zlepšovák.

Celý stůl je z LTD desky (olaminovaná dřevotříska), jen vrchní plát je z multiplexové bukové desky (vrstvené lisované bukové dýhy). V plátu jsou závrtné matky, pro uchycení různého nářadí a také velký počet děr na zastrčení zarážek, které pomáhají v tom, aby opracovávaný dílec neujížděl.

V plátu jsou vyměnitelné desky, jedna na přímočarou pilu a druhá na ruční frézku. Každé nářadí má na plátu své místo, kde se připevní do závrtných matek.

Pod pilou jsou dvě desky (kvůli váze pily) s otvorem, kterým propadávají piliny dolů do krabice, která se při zaplnění vysype. To vše za dveřmi, aby piliny nelítaly ven.

Do plochy a hrany se vrtá podle nastavitelného pravítka. Lze podle něj i frézovat. Vrtání do hrany je navíc výškově nastavitelné.

„Celý stůl jsem přizpůsobil svému nářadí, což dalo nejvíce přemýšlení. A někdy jsem taky pracoval způsobem, pokus – omyl,“ přiznává. Výsledkem je však multifunkční pracovní stůl skutečně na míru.

Bantamová kolečka, dvě pevná a dvě otočná, hravě zvládají i jízdu po travnaté zahradě. Se stolem se zajede, kde je zrovna potřeba na práci.

Plně ho využívám, jsem s ním maximálně spokojen. Možná mě ještě napadne nějaké vylepšení, ale zatím vyhovuje ve všem, k čemu byl původně určený.