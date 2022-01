VIDEO: Mistři dílny vyráběli hrací koutek, týmy se téměř rozklížily

Zadání tentokrát přinesla takzvaná „rotující porotkyně“ Pavlína Danková z motolské nemocnice. Do čekárny stomatologické kliniky by ráda nechala zařídit hrací koutek pro malé pacienty, aby se zabavili a nemysleli na to, co je uvnitř ordinace čeká.

Stálou část poroty tvořili jako obvykle architekt, režisér a scénograf Šimon Caban a architektka Kamila Douděrová, kterou znáte z pořadu Jak se staví sen.

Trojku doplnil kutil Pepa Libický, který připravuje „výzvy“, které mohou soutěžním týmům přinést nějaký ten bonus navíc. Třeba minuty navíc či možnost vrátit se do skladu pro zapomenutou součástku.

Tentokrát začal příběh drhnout dřív, než se do toho pustili. Už při poradě týmů bylo vidět, že se účastníci reality show nedokážou domluvit nejen na základním konceptu, ale ani na drobnostech, které jsou jeho součástí. Nakonec se červený tým rozhodl vyrobit do čekárny raketu a modrý zase letadélko.

Tím se vztahy a nálada rozjitřily už na začátku. V komentářích jednotlivých soutěžících, které se vinou pořadem, se začaly objevovat dost štiplavé poznámky na adresu kolegů.

Když se k tomu připočte ještě časová nouze, je „o zábavu“ postaráno. K tomu přistupuje i odlišný osobní názor na to, jak by se práce měla dělat.

Část soutěžících se přiklání k týmové práci, někteří z nich jsou však spíš sóloví hráči. Nejraději se uklidí někam do kouta a tam si nerušeně pracují na své části projektu.

Typicky se tak projevil třeba Pavel, který se soustředil na výrobu vrtule pro letadlo, a tak se do toho zabral, že už vůbec nepomohl ostatním s ostatními úkoly. Za což si vysloužil pichlavé poznámky.

Jako negativistka se projevila Milada, která má evidentně sebevědomí na rozdávání. Má zásadu, že když je někdo autorem návrhu, musí se vždy ostatní podřídit, a nepřipouští už diskusi s dalšími pracovníky. Což však působí pro ostatní jako odstrašující příklad spolupráce.

Jedno však měly oba týmy společné: absolutní vyčerpání a únavu. Pro toto zadání by určitě potřebovaly ještě tak hodinku navíc, aby mohly vychytat nedodělky.

Tentokrát sice „vyoutovaní“ účastníci vyfasovali vyřazovací tričko, ale na konečný verdikt, kdo půjde z kola ven, si budou muset počkat až do příštího pokračování.