VIDEO: Masakr v Mistrech dílny. Po domečku pro kočky zbyli dva finalisté

„Zvířátkovský díl“ Mistrů dílny přinesla herečka Kateřina Kaira Hrachovcová, která se tentokrát stala rotujícím porotcem. Je o ní známo, že nejen hraje, ale pracovala i jako veterinární sestra, pasuje se na ochránkyní zvířat a zapojuje se do projektů, které se touto problematikou zabývají.

Ostatní porotci provázejí soutěž nastálo. Jsou jimi architekt, režisér a scénograf Šimon Caban a architektka Kamila Douděrová, kterou znáte z pořadu Jak se staví sen.

V hlavní soutěži dostali soutěžící zdánlivě jednoduchý úkol: postavit boudu pro velkého psa. Jenže zdánlivé maličkosti v sobě skrývají složitý úkol. Stlouci boudu pro psa dokáže každý.

Ale vyrobit boudu, která by splnila očekávání, tedy byla praktická a zároveň jiná a nejlépe designová, to už znamená zapojit mozkové závity a uměleckou duši. A stejně si nemůžete být jisti, zda se strefíte do vkusu porotců.

O to víc byla složitá úvodní porada jednotlivých týmů. Každý z nich měl naštěstí zkušenost s chovem psů. „Modrý“ Roman vsadil na klasický tvar, který se mu doma osvědčil a podle jeho slov se lidem líbí. Navíc měl už prakticky hotové technické výkresy, které by usnadnily stavbu samotnou.

„Červený“ Michal zase vsadil na psí boudu, která více napodobuje tvar domu. V jeho případě prosazoval boudu v podobě kovbojského salonu.

Oba návrhy samozřejmě prošly mírnými úpravami. Místo přísné krabice ve tvaru psí boudy se stalo kubistické designové dílko, místo salonu vznikl dvoukomorový „bejvák“ ve tvaru rodinného domku.

Oba týmy přitom tentokrát hodně poslouchaly krátké připomínky porotců, kteří se během práce procházeli po obou dílnách. Tam, kde týmy váhaly, tam jim krátké „nakopnutí“ pomohlo utříbit si myšlenky a nasměrovat dílo ke konečnému výsledku.

Jenže boj o dodržení termínu stavby se tentokrát otočil na zdánlivě nekončící dobrodružství. Zvrhl se v překotné vyřazování ze soutěže.

Pravidla soutěže totiž tentokrát neznamenaly jen postupné vyřazování s planým vyhrožováním, že soutěžící jako adepti označení černým tričkem s křížem možná nepostoupí do dalšího kola. Tentokrát porotci krutě vyhodili celý tým modrých, pro které soutěž končí.

Aby toho nebylo málo, soutěží zmasakrovaní členi z vyhrávajícího červeného týmu na pokraji fyzických i psychických sil byli postaveni před další úkol. Ve zkráceném termínu dostali úkol rozlosovat se po dvojicích a soutěžit tak o semifinále. To vše během jediného dílu soutěže.

Úkol by jediný: vyrobit domeček pro kočku tak, aby se tam cítila dobře, odpovídalo to jejím potřebám a zároveň aby domeček vypadal jako od profesionálů.

V této fázi soutěže už nebylo možné očekávat žádné konflikty, dvojice si dobře sedly, po zkušenostech z předchozích prací už věděly, co od sebe očekávat. Červené družstvo utvořil rozvážný a předvídající Michal a Ivana, která se v prvních dílech někdy jevila jako rebelka, modré někdy zbrklý Pavel a věčně optimistická a dobře naladěná Gábina.

Nakonec vyhráli červení. O to zajímavější bude příští týden sledovat finále. Jak proti sobě budou bojovat parťáci, kteří si při spolupráci tak dobře sedli.