VIDEO: Kutilové ignorovali zadání, vytvořili lustr jako věšák na prádlo

Soutěžící dostali zdánlivě jednoduché zadání. Pro hotel v Beskydech vytvořit lustr, který by se stal dominantou jedné z velkých prostor. S tímto úkolem přišel jeho majitel Jiří Ambrož, který se pro tento díl stal jedním z porotců – vedle stálých porotců, kterými jsou architekt, režisér a scénograf Šimon Caban a architektka Kamila Douděrová, kterou znáte z pořadu Jak se staví sen.

V hotelu dominují materiály, které by měly souznít s přírodou, tedy hlavně dřevo, sklo a drobné doplňky z přírodních materiálů. Soutěžící dostali k dispozici fotografie, které by jim měly navodit atmosféru a prozradit něco o stylu.

Jako obvykle dostali soutěžící zadání o něco dřív, aby měli dostatek času na rozmyšlenou a mohli si připravit vlastní návrhy. Takže následovala první porada, kde se „láme chleba“, tedy kdy se každý z týmů musel dohodnout, který z návrhů přijmout za svůj.

Což v praxi bývá možná ještě těžší než samotná realizace. Jenže jako by se stal zázrak. Obvyklí reptalové se zklidnili a byli ochotní se podřídit názoru většiny.

Červený tým se nakonec domluvil na obří vážce, pod kterou zavěsí žárovky. Modrý vymyslel obří prosvětlenou šišku. Oba týmy vycházely z toho, že tématem je příroda, jen si každý z toho vzal něco jiného.

Je jasné, že s drobnými třenicemi a názorovými rozdíly se nelze při týmové práci nesetkat. Ale přesto, že tentokrát se oba týmy musely vyrovnat se zkrácenou dobou pro výrobu, tedy pouhými pěti hodinami, stihly to s „odřenýma ušima“ vyrobit.

Naštěstí měli soutěžící v zásobě „žolíky“ od Pepy Libického, který je součástí pořadu a nechá je zvolit si některou z možností. Třeba vrátit se do skladu vyzvednout některou ze zapomenutých součástí pro montáž či možnost dopřát si pár minut k finalizaci výrobku navíc.

Po prezentaci je však polila studená sprcha. „Oba lustry jsou pěkné, ale k nám by se ani jeden nehodil,“ tvrdil porotce a zadavatel Jiří Ambrož. Podle Kamily Douděrové je tvar šišky docela ohraný a nepříliš originální, takže by dala hlas originálnější vážce, i když by dala přednost jinému typu osvětlení. Ale ocenila řezbářskou práci soutěžícího Michala, jeho práci při ztvárnění vážky. „Má u mě Řád zlaté brusky.“

Jako poslední se vyjádřil Šimon Caban. „Je mi hrozně líto klienta, kterého jste podle mě úplně ignorovali. Mně pak nezbývá než hodnotit bez ohledu, v jakém je to prostoru. A to je ta šiška, i když vím, že když z kapsy vylovím telefon, najdu ji tam v každém e-shopu. Nic originálního to není,“ zhodnotil.

A vážku přirovnal k věšáku na prádlo. Většinou hlasů tedy zvítězila šiška.

Protože je show hlavně o tom, že do finále se může dostat jenom jeden soutěžící, tentokrát už došlo na skutečné a ostré vyřazovací kolo. První to schytal Lexa, který už byl jednou vyřazený a většině připadal jako největší potížista.

Druhou vyřazenou se stala Vendula, což některým připadalo jako trochu nespravedlivé, ale jak řekl Šimon Caban, je to hra, krutá a tvrdá, nemá to nic společného se spravedlností.