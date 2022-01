VIDEO: Kutilové podcenili Vodochodského, na jejich houpačku se neodvážil

Pravidla jsou zdánlivě jednoduchá. Dvanáct soutěžících se rozlosují do dvou šestičlenných týmů a během šesti hodin mají za úkol něco vyrobit. Téma se odvíjí od jednoho z porotců. Stabilně jsou jimi architekt, režisér a scénograf Šimon Caban a architektka Kamila Douděrová, kterou znáte z pořadu Jak se staví sen.

Jelikož jím byl minule závodník Tomáš Enge, vyráběla se motokára, či spíše autíčko na elektrický pohon (více čtěte zde). Tentokrát se třetím stal herec a kuchař Ivan Vodochodský, o kterém je známo, že miluje dobré jídlo a taky dobře vaří.

A tak je logické, že jeho úkolem je něco, co konvenuje jeho zálibám. Týmy musí vymyslet na půdorysu 4×4 metrů zahradní posezení, kde by se dalo v pohodě posedět, něco ogrilovat, prostě pobýt.

Velkou neznámou se v minulém dílu zdálo, co se stane s minulými soutěžícími modrého týmu, který prohrál. Měli si sami určit, kteří z jejich týmu se měli stát největšími brzdami, z diskuse vyšli Pavla a Lexa.

Teď se ukázalo, že dostali druhou šanci, takže se mohli včlenit do nově rozlosovaných týmů. Ostatně pro takto rozsáhlý projekt je každá ruka dobrá.

Než se začne s prací, mají soutěžící půl hodiny na to, aby si společně dohodli, co se vlastně bude stavět. Každý z nich si připravil svůj návrh, jenže je dost obtížné v šesti lidech dohodnout se, co se nakonec vytvoří.

Mistři dílny Dream Team – Mistři dílny můžete sledovat každé pondělí večer na TV Prima a reprízy pak v úterý dopoledne a v pátek v noci.

Tady se láme chleba, nejvíce se projevují individuality jednotlivých soutěžících. Kdo z nich bude tak silná osobnost, že dokáže prosadit sílu své myšlenky.

Roman z modrého týmu nakonec prosadil základní motiv: jako základ prosadil posezení vytvořené z pivních sudů, i když čelil námitkám „bude to tady vypadat jako v pivovaru“ od Milady. Jako konstruktivní činitel se nám naprosto subjektivně zdá soutěžící Michal, který působí jako katalyzátor sporů a dokáže uvést i některé „švihlé“ nápady do reality.

Jak to nakonec dopadlo? Tentokrát byl úspěšnější modrý tým, který předvedl velmi úspornou variantu, když využil jako základ velké barely, které využil nejen ke stavbě křesla, ale i jako základu pro vestavbu kuchyňského dřezu.

Červený tým vsadil více na zámečnické práce, což se jim stalo osudným. Když se totiž Ivan Vodochodský chtěl opřít o barový stolek, ukázalo se, že je dost nestabilní. A na houpačku, která měla být zlatým hřebem večera, nakonec vůbec nedošlo.

Dřevěná konstrukce pergoly samotné se totiž ukázala tak nestabilní, že pod váhou Vodochodského by se zřítila nejen samotná houpačka, ale možná i celá konstrukce. Což pochopitelně nakonec vadilo porotcům. Nakonec dali přednost jednoduššímu, ale plně funkčnímu návrhu modrých, před sice „načančanějšímu“, ale nedotaženějšímu projektu červených.

„Oba projekty se mi od počátku líbily. Ale toto je pořad, který si klade za cíl povznést řemeslo. A proto považuji za neodpustitelné, že na tu houpačku se nikdo nemůže posadit, natož zhoupnout,“ rozsekl rozsudek porotce Šimon Caban.

Což vyhnalo červené do vylučovací fáze, kde mezi sebou zase museli vybírat dva Černé Petry, jímž se pro toto kolo stali Lída a Pavel. „Jediné, co vám mohu slíbit je, že si příště ještě máknete,“ rozsekl nakonec moderátor pořadu Vojta Kotek. Možná už se tak v příštím dílu staneme svědky skutečného vyřazování.