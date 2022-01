VIDEO: Místo motokáry vyrobili katafalk. Mistři dílny prošli první zkouškou

Dva týmy po šesti lidech jsou smíšené, jsou v nich muži i ženy. A v každém týmu se přirozeně začaly třídit představy, kdo k čemu bude víc tíhnout. Zatímco muži se víc soustředí na technická řešení, ženy víc řeší detaily a design.

První díl se odehrává ve zdánlivě pomalejším tempu. Trvá přes hodinu, kde se do času musí vejít i hodně medailonků jednotlivých soutěžících, což sice trochu zdržuje od kutění samotného, ale zároveň to divákům přiblíží způsob uvažování jednotlivých kutilů.

Porotci jsou architekt, režisér a scénograf Šimon Caban a architektka Kamila Douděrová, kterou znáte z pořadu Jak se staví sen. Třetí porotce bude v každém díle jiný. V prvním z nich, v němž je úkolem postavit motokáru, přišel závodník Tomáš Enge, kterého taky čekala rozhodná zkouška, tedy otestovat, jak budou jednotlivé stroje jezdit.

Průvodcem pořadu je herec Vojta Kotek, od kterého byste rozhodně nějaké kutilské zkušenosti nečekali. Podle něj to tak však není.

„Přitahuje mě i výbava dílny, veškeré ty nástroje, jak jsou všechny na něco uzpůsobené. Baví mě přicházet na to, co se jak dělá. Já osobně nekoukám na YouTube na videa ani moc nečtu návody. Rád si na to přicházím sám. Sice to trvá o něco déle, někdy to stojí i víc materiálu a ne vždy to dopadne úplně dobře, ale ten pocit, že jsi na to přišel, ten je boží!“ popisuje Kotek.

Vyrobit motokáru během šesti hodin se zdá jako ďábelský a nemožný úkol, ale šestimístné týmy to nakonec dokázaly, i když každý se s tím popasoval trošku jinak. Obě vozítka jezdila, ale modré družstvo vytvořilo spíš katafalk, což vtipně glosoval Caban při hodnocení.

Také Enge konstatoval, že autíčko červených jezdilo lépe. Navíc se víc podobalo zadání, totiž klasickému automobilu. Modrý tým doplatil také na to, že se nechal odvést při tvorbě víc designem, než aby se soustředil na podstatu, tedy jízdní vlastnosti.

Jako v každé správné reality show nesmělo chybět ani srdcervoucí vyřazování. To známe z každé z nich, ať už je to Masterchef, či Stardance. V Mistrech dílny se to odehrávalo uprostřed setkání modrého týmu, kde si sami soutěžící vybírali, koho vyřadí z týmu.

Měli si sami určit, kdo je spíš brzdí, než aby týmu pomohl. Nakonec jim z žen nejvíc vadila Pavla, kterou ostatní označili jako málo iniciativní a vyčkávací typ. Z mužů připadl Černý Petr na Lexu, který na ostatní působil svou zbrklostí a nadšením do práce až nebezpečně, co může být někdy kontraproduktivní. Jestli je to však vyřadilo ze soutěže, se dozvíte až v pokračování.

Soutěž Dream Team – Mistři dílny neušla ani hodnocení naší Kultury. Mirka Spáčilová se na seriál podívala očima kritičky a nevěřili byste: soutěž u ní získala šedesát procent, což je hodnocení, po kterém by se mohl „oblíznout“ nejeden hollywoodský trhák.