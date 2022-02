VIDEO: Bouřka uhasila ohnivého Fénixe. Mistři dílny byli na karnevalu

Nejzábavnější byl možná nejen pro diváky, ale určitě i pro soutěžící, alespoň pro jejich vyjádření. Tentokrát nešlo tolik o to, aby se popasovali se svářením, pilováním a svářením.

V hlavní roli se představily totiž spíš dámy jako tvůrkyně konceptu, který má více společného s kostýmním výtvarnictvím. Úkol pro tento díl neměl nic společného s klasickou dílnou, ale spíš s šicí dílnou nebo výtvarným ateliérem.

Spískal to třetí porotce, který přinesl zadání: vytvořit karnevalovou masku. Rostislav Novák je totiž principálem novocirkusového Cirku La Putyka.

Ostatní porotci provázejí soutěž nastálo. Jsou jimi architekt, režisér a scénograf Šimon Caban a architektka Kamila Douděrová, kterou znáte z pořadu Jak se staví sen.

Přestože soutěžící se mohou tak trochu připravit na hrubé zadání, porotce jim přinesl překvapení. Přivedl s sebou totiž dva chodce na chůdách, což plány mnohých soutěžících naprosto zhatilo. O to byla úvodní porada soutěžících dramatičtější, mnohé z návrhů byly už při prvním pohledu úplně mimo.

Nakonec se z porad vyvrbily dva výrazné návrhy. Modrý tým se rozhodl vyrobit ptáka Fénixe. „Využijeme toho, že chůdy vypadají jako ptačí nohy,“ argumentoval Pavel.

Mistři dílny Dream Team – Mistři dílny můžete sledovat každé pondělí večer na TV Prima a reprízy pak v úterý dopoledne a v pátek v noci.

A zapojil se tím, že hned začal vyrábět pro svůj nápad věrohodné ptačí pařáty. A Míra se rozhodl, že vyrobí ptákovi pohyblivá křídla, aby maska nebyla statická a dodal jí takzvaný wow efekt. I když se přiznal, že něco takového ještě nikdy nedělal.

Červený tým se rozhodl jít jinou cestou. Vymyslel si příběh o bouřkového mraku, ze kterého prší. Na rozdíl od kolegů tu bylo víc klasické kostýmní práce. A nejvíc šlo o to, aby se barevně kostým sjednotil i s korálky, které by měly evokovat dešťové kapky.

Porota měla velmi obtížnou práci, oba kostýmy měly něco do sebe, byly originální a svěží. Nakonec však dostal jedničku červený tým s mrakem, kde herec nesl na hlavě bouřkový mrak a z těla mu splýval dešťový oblak kapek a dokonale ztvárnil iluzi.

Staňte se kutilem iDNES.cz Pošlete příspěvek, kde popíšete výsledek své tvorby a k tomu několik fotografií. Zveřejněné příspěvky oceníme honorářem. Úvodní článek k výzvě najdete ZDE, přímý odkaz k zaslání příspěvku ZDE.

„Vám se to podařilo sjednotit a mělo to příběh,“ ohodnotil kostým porotce Rosťa Novák. A Šimon Caban ještě doplnil: „Když přišel mrak, zavibrovalo to ve mně, a hned jsem viděl, že je to ono.“

Soutěž už prošla šestým pokračováním z osmi, tak bylo jasné, že bude třeba přistoupit k selekci. Vcelku jasné bylo, že to bude věčně brblající a nespokojená sólistka Milada.

Trošku bylo líto ostatním soutěžícím Míry, který se právě v tomto dílu ukázal jako platný člen týmu. Ale tentokrát porota vyřazovala spíše lidi, kteří nemají takovou schopnost se zapojit do týmu, takže i když vyzdvihovala jejich řemeslné schopnosti, zákony soutěže jsou neúprosné a občas někdo musí z kola ven.

A příště můžeme čekat tajemství: prý bude všechno jinak. Můžeme hádat. Bude to předposlední díl, z deseti účastníků nyní zbylo osm, takže padáka zřejmě dostane daleko víc lidí, aby bylo možné vybírat finalisty. Nevíme, uvidíme za týden.