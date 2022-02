VIDEO: Milada trucuje. Návod, jak si v Mistrech dílny podřezat větev

Milada je už jednou vyřazená, a tak se čekalo, jak se dokáže zařadit do vylosované skupiny. Ale jako by se „zaťala“ a nechtěla spolupracovat. Její přebujelé ego špatně snáší, když se skupina neřídí podle jejích názorů a zkušeností.

A tak se trochu uzavřela do sebe. Už si toho začínají všímat i její kolegové soutěžící.

Přitom v tomto dílu se ukázalo, jak je brainstorming někdy důležitý. Oba týmy měly ukázat, jak si poradí s výrobou streetfoodového vozíku pro prodej burgerů.

A zatímco červený tým se od začátku vrhl do „nalinkovaného“ Romanova projektu, modrý už od úvodní porady tápal. Tady rozhodně neplatilo okřídlené pravidlo „modří už vědí“ z dětského pořadu Hip Hap Hop z devadesátých let.

Prostě se nedokázali shodnout na konečné koncepci. Jenže díky spolupráci a akceptaci jednotlivých nápadů nakonec dokázali stvořit originální projekt, který si porotu získal a dostal její hlas.

Požadavek přinesl „rotující“ porotce, kterým se pro tentokrát stal Zdeněk Střížek, motorkář, hospodský a organizátor tradičního pražského Burgerfestu, který se loni konal už podesáté a letos se bude odehrávat v září. Na jeho akcích mají vozidla pro streetfood tradičně velkou roli.

Ostatně o jeho burgerových akcích jsme už psali. Třeba o výzvě, kdo sní do hodiny kilový hamburger.

Ostatní porotce už dobře znáte. Jsou jimi architekt, režisér a scénograf Šimon Caban a architektka Kamila Douděrová, kterou znáte z pořadu Jak se staví sen.

Zatímco v předchozích dílech spolu jednotliví soutěžící tak trochu bojovali, tentokrát se podle jejich reakcí zdálo, že si spolu týmy sedly a navzájem si jednotliví členové pochvalovali, jak se všichni navzájem zapojili do společného díla.

Je pochopitelné, že muži se víc zapojovali do výroby mechanických konstrukcí, tedy do výroby pojízdného podvozku, ženy si dávaly víc záležet na vizuální stránce. Tím však není řečeno, že by se vyžívaly jen v barvení a aranžování. Možná by mnohého muže zahanbily, jak dokážou využívat brusky, pily či rašple.

Oba vozíky byly naprosto fantastické. O vítězství nakonec rozhodovalo jen to, že porotcům připadal vozík ve tvaru písmene G originálnější oproti zelenému vozíku, který jim připadal jako sériový výrobek. I když na druhou stranu přiznávali, že je řemeslně naprosto dokonalý.

