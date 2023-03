Sněžnice se v mžiku změní v lyže. Trnuli jsme, zda nápad zaujme, říká tvůrce

Proč vás zaujaly právě sněžnice? Proč ne třeba batoh nebo bunda?

Vzniklo to ve škole. Chodím na Fakultu architektury ČVUT v Praze a dělali jsme tam klauzurní práci. Měli jsme tam jiné zadání, ale to mne zase tak nebralo. Mne spíš začaly zajímat minilyže a obecně vybavení do hor. Mám rád zimní sporty. Sněžnice jsem znal a vyzkoušel jsem několik jejich typů. Říkal jsem si, že bych v rámci té práce zkusil pár jen tak pro legraci nadesignovat. Jenže při té práci jsem dostal vnuknutí, že bych jim zkusil dát další využití. Když už jsou tam ty pěkné pásky, je tam nějaká hmota, která drží tvar... Tak vlastně vznikla myšlenka, že to bude oboustranné a že to budou zároveň prostě nesmeky nebo sněžnice a zároveň lyže.