Elektronická lžička vás přinutí zbytečně nesolit. Ošidí mlsné jazýčky

Vědci z japonské univerzity Meiji vyvinuli elektrickou lžíci, která vám na jazyku zvýrazní slanou chuť jídla, a poskytne vám tak pocit slané chuti bez obav ze zvýšení krevního tlaku, který nadměrné solení způsobuje. Funguje to tak, že pomocí elektrických vln přenáší ionty sodíku neboli „elektrickou sůl“ do úst.

Podle vědců elektrická stimulace zvyšuje slanost chuť jídla asi 1,5krát. Lžíce by měla pomoci lidem, kteří se marně snaží snížit příjem soli, aniž by si chtěli odepřít požitek ze slaných pokrmů.

Vědci spolu s výrobcem nápojů Kirin Holdings Co. doufají, že sada lžičky a misky pomůže zlepšit životní styl lidí, přičemž zařízení Electric Salt bude uvedeno na trh už v tomto roce.

V Japonsku solí také nadměrně

V Japonsku činil denní příjem soli 10,9 g u mužů a 9,3 g u žen starších 20 let, což je mnohem více, než doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO), tedy 5 gramů denně. Podle českého ministerstva zdravotnictví je podobný nebo větší denní příjem soli běžný i u nás.

Nadměrný příjem sodíku souvisí se zvýšeným výskytem vysokého krevního tlaku, mrtvice a dalších onemocnění. Technologie Electronic Taste Sensation funguje tak, že pomocí velmi slabého elektrického proudu přenáší „elektrickou sůl“ do úst jedince.

Nemá žádný vliv na lidské tělo, místo toho mění způsob chuti jídla prostřednictvím pseudosenzorického vjemu. Klinické testy odhalily, že při testování lidí, kteří se snažili snížit množství soli, se slanost jídla zvýšila 1,5krát.

Profesor Homei Miyashita se problematikou příjmu soli v Japonsku zabýval od roku 2019 a provedl řadu testů a průzkumů. V rámci jednoho z průzkumů bylo dotazováno 120 mužů a žen ve věku 30–69 let, kteří se snažili snížit příjem soli.

Jedlíci pokrmů ramen a miso narazili

Ukázalo se, že lidé, kteří se snaží omezit příjem soli, se chtějí vyhnout hlavně konzumaci nudlí ramen a polévky miso, které se umístily na prvních dvou místech mezi potravinami, které lidé s oblibou konzumovali. Měli však pocit, že omezení soli v těchto jídlech v nich zanechává pocit nespokojenosti s jejich chutí.

Cílem nové lžíce a misky je eliminovat potřebu dodatečné soli a zároveň zajistit, aby jídlo bylo stále příjemné. Není to poprvé, co Miyashita a jeho laboratoř zkoumali způsoby, jakými může technologie interagovat s lidskými smyslovými vjemy a stimulovat je.

V loňském roce tým vytvořil pomocí stejné technologie zařízení ve stylu jídelní hůlky. Stejní výzkumníci vyvinuli elektrickou hůlku, která přenášela ionty sodíku do úst, ale tentokrát prostřednictvím náramku, aby se znovu vytvořil pocit slanosti.

„Stejně jako u nové lžíce využívá zařízení slabý elektrický proud k přenosu sodíkových iontů z jídla přes jídelní hůlky do úst, kde vytvářejí pocit slanosti,“ uvedl profesor Miyashita.

„Pokud bychom se snažili snížit spotřebu soli běžným způsobem, museli bychom vyřadit ze svého jídelníčku oblíbeného jídla, anebo se smířit s jeho mdlou chutí,“ říká výzkumník.

Takovýto špás však nebude zadarmo. Pokud by se tato lžíce dostala do výroby, předpokládá se, že by stála podle aktuálního kurzu v přepočtu asi 17 tisíc korun.