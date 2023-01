Nejlepší kutilové postavili vodní elektrárnu, čmelín nebo zachránili karavan

Malá vodní elektrárna

Malá vodní elektrárna, která dodává energii pro chlazení piva.

„Vše začalo před čtyřmi lety, když se mě kamarád zeptal, zda by bylo možné na chatě, kde není elektřina, kvalitně chladit pivo pomocí výčepního zařízení. Problém to nebyl. Vzali jsme akumulátor do automobilu a měnič napětí. Vše fungovalo bezvadně až na to, že těžké olověné baterie jsme museli velmi často daleko nosit je nechat dobít,“ popisuje Vojtěch.

Vzhledem k tomu, že kolem chaty protéká potok, napadlo ho, proč se nepokusit využít její sílu a usnadnit si tak chlazení piva. Tím začalo dlouhé bádání, jaký vodní stroj zvolit, tak aby odpovídal toku a zároveň dával aspoň nějaký výkon.

