PONEDĚLNÍK: Revolta proti Berbrovi v Opočnu, úbytek diváků v Olomouci

Místní hlasatel pak divákům i sudím revoltu vysvětlil: „Spartak Opočno a SK Přepychy tímto dávají symbolicky najevo nespokojenost s dlouhodobým stavem českého fotbalu. Především personálním obsazením na všech úrovních FAČR - od okresních přes krajské fotbalové svazy až po samotné vedení FAČR, v nichž působí bývalí rozhodčí, kteří svým konáním, loajálností a poslušností vůči panu R.B. (Romanu Berbrovi) jsou spoluzodpovědní za atmosféru a systém nastavený v našem nejpopulárnějším sportu a k jeho zlepšení rozhodně nepřispívají. Obě mužstva předávají štafetu ostatním týmům po celé České republice, která mají podobný názor a nestydí se za něj, aby ve svých příštích utkáních podobným způsobem podpořily tuto aktivitu pod heslem: Fotbal není FAČRu, fotbal je náš sport! Děkujeme!“

Děkujeme rovněž. Tleskám všem odvážným lapeným uvnitř systému, kterým se praktiky kontroverzního místopředsedy asociace Romana Berbra nelíbí a hodlají na to upozornit.



Velké návraty stoperů

Tleskat nejde ironickému zatleskání rozhodčímu zkušeného stopera Tomáše Sivoka, který se vrátil v dresu mateřských Českých Budějovic do domácí ligy po jedenácti letech.

Za zbytečné gesto dostal zbytečnou druhou žlutou kartu v nastaveném čase, navrch porážka 1:2 v Ostravě. Sudí Pechanec tady není pro srandu, legenda nelegenda. Určitě si první zápas představoval Sivok jinak, ale jsem rád, že má liga další osobnost.

Krásnější comeback prožil jiný stoper David Lischka. Po operaci srdce pomohl Spartě v základní sestavě k vítězství ve Zlíně s nulou vzadu. Hezký příběh. Sladká odměna. Ať zdraví drží!

Malinského karma? Ne, penalta!

Za chybu kola vyhlašuji neodpískání penalty po zjevném faulu teplického Vondráška na libereckého Malinského. Sudí Hrubeš na to koukal zblízka. Nepískl ani simulování. Zkrátka nic. Jako by to nebylo. Malinský si tak jistě ještě vyslechne ironické poznámky o karmě, či nějakém teplickém pravidle po sparťanském, ale to nesmí přehlušit, že tohle byla jasná penalta.

Chabé návštěvy na Sigmě

Zasmušilý byl i po vítězství 2:0 nad Opavou olomoucký trenér Radoslav Látal. Důvod? Tristní návštěvy od začátku sezony na Andrově stadionu. Zatím se ani jednou nedostaly nad čtyři tisícovky: 3 908 (Zlín), 3 776 (Karviná), 3 062 (Teplice) a 3 576 (Opava).

„Co mám na to říct? Mrzí mě to strašně, je mi to moc líto. Olomouc bylo vždycky fotbalové město,“ posteskl si Látal.

Což o to, diváci by se na Hané našli, jen jsou poněkud vybíraví. Na exhibici legend Sigmy proti bývalým českým reprezentantům, kterou si zahrál i Látal, přišlo v repre pauze přes deset tisíc lidí.

Jistě, na Nedvěda a spol. se chodit bude asi pořád, ale i tak jsou návštěvy na současné sigmáky chabé. Na čemž nic nemění ani fakta - nepříliš atraktivní soupeři, dva páteční televizní termíny.

Nejen v Sigmě musí dělat všechno pro to, aby svou značku a povědomí klubu budovali, posouvali dál, aby ve městě i regionu byl klub vidět. Od korupční aféry uplynulo už deset let, přesto stále zanechala na mnoha fanoušcích Sigmy šrámy na duši. Tím spíš že v čele klubu zůstává dlouholetý bafuňář Jaromír Gajda.

Avšak nelze říct, že jen hanebná kauza stojí za poklesem diváckého zájmu v Olomouci o fotbal. Část fanoušků si sebral po postupu do extraligy hokej a navrátit je se příliš nepodařilo ani trenéru Václavu Jílkovi parádním fotbalem a postupem do předkola Evropské ligy.

„Mě mrzí, že tady chodí lidi spíš na soupeře než na nás. Když přijede Plzeň, Sparta, Slavia, je plno. To se najednou objeví fanoušci. Ale že by jinak za námi stáli? Je začátek sezony a přijdou čtyři tisíce. To je hrozně málo,“ povzdechl si olomoucký obránce Michal Vepřek. „Netušíme, jak lidi přilákat na stadion,“ krčí rameny.

Jedna věc je ztráta diváka a druhá ztráta fanouška. I olomoucký kotel se poslední roky zredukoval na tři desítky a to ještě naposledy proti Opavě celkem zesílil, ač pětistovku skvělých příznivců hostů nemohl přehlučit.

„Nejen Opava, která měla vždy fantastické fanoušky, ale i Karviná či Zlín měly tady převahu kotle,“ zklamalo Látala. „Doufám, že diváky přilákáme, když se nám momentálně daří, ale je to smutné.“

Smutné to je. Přitom s olomouckým mančaftem by mělo být tak snadné se ztotožnit. Žádné hvězdné manýry, kupa odchovanců v sestavě. Tolik jich nenajdete nikde v lize. Pravda, chybí větší osobnosti a pod Látalem zatím hra ještě skřípe, ale výsledky jsou. Ovšem o to vlastně ani nejde. Až přijede Sparta, Slavia či Baník, bude plno.

Pěkné ponedělí.