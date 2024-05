Hezčí první gól jsem si přát nemohl, culil se Boháč. A penalta? Neviděl jsem to

„Poprvé jsem se v lize ukopl a naštěstí to tam spadlo,“ usmál se dvaadvacetiletý Boháč, který začínal v Hlučíně, ale v mládeži přešel do ostravského Baníku. V jeho dresu před dvěma roky debutoval v první lize, když odehrál 15 minut v Plzni.

Jenže v létě zamířil na hostování do Karviné, které se po roce a postupu mužstva do nejvyšší soutěže změnilo v přestup.

Co říká na svůj gól?

„Asi jsem si nemohl přát hezčí. Jen doufám, že ještě nějaký mi tam spadne,“ odpověděl.

„Bohy dal nádherný gól. Jsem za něj rád, protože se už potřeboval v lize trefit,“ podotkl karvinský trenér Marek Bielan.

Zda přidá i další, bude záležet i na tom, jestli se fotbalisté MFK Karviná mezi elitou udrží.

Do konce nadstavbové části ligy zbývají tři kola. Po nich bude jasné, kdo jako poslední přímo sestoupí a kdo skončí na 14. a 15. příčce a bude hrát baráž s druhým a třetím celkem národní ligy.

Karvinští si boj o záchranu pořádně zkomplikovali, když s posledním Zlínem neudrželi vedení 2:0.

A byť šéf klubu Jan Wolf spílal rozhodčímu Ladislavu Szikszayovi, mohou si Karviňané za porážku sami. Stejně jako v Jablonci dostali gól v poslední nastavené minutě. Nedotáhli několik nadějných brejků a Ražnatovič v dobré pozici netrefil odkrytou branku...

Wolf vyčítal sudímu, že je obral o penaltu po zákroku na Martina Regáliho, že v první půli nevyloučil Vukadina Vukadinoviče za náznak úderu loktem směrem k Andrijovi Ražnatovičovi a před vyrovnáním neodpískal faul na Davida Mosese.

„Pokud jde o penaltu, neviděl jsem to, ale i kdyby byla, už to nevrátíme a je nám to k ničemu,“ povzdechl si Sebastian Boháč.

Čím to, že Karvinští nejsou schopni udržet nadějné vedení?

„Je možné, že je za tím naše nezkušenost. Jsme mladí hráči, chybujeme, ale musíme jít dál,“ prohlásil Boháč.

Karvinský záložník Sebastian Boháč se po pádu snaží zasáhnout míč.

Oba góly Zlína dal Lukáš Bartošák, který v Karviné dříve působil. „Většinou to tak bývá, že hráči proti svému bývalému klubu vstřelí důležitý gól,“ uvedl Boháč.

„Věřili jsme, že na ně dolehne tlak. Ale hráli výborně, podobně jako u nás nedávno. Mají skvělé hráče, ale nadstavba je válka,“ zdůraznil Lukáš Bartošák, který každý ze svých gólů vstřelil jinou nohou. „Už ani nevím, kdy naposledy jsem dal gól pravou.“

Tou vyrovnával, před tím snižoval ranou z dálky, která skončila u levé tyče. Nemohl brankář Jiří Ciupa reagovat dříve?

„Nevím, znám Cipise dobře. Je to výborný gólman, ale skončilo to tam, i když jsem trochu vykopl drník,“ přiznal Bartošák.

„Byla to pěkná střela. Nevím, jestli ji Cipis viděl, ale to mu nebudeme dávat za zlé. Bart to trefil, ale pořád to bylo 2:1,“ upozornil Boháč.

Karvinští zůstávají se Zlínem, který má rovněž 27 bodů, u dna soutěže. O bod více mají České Budějovice a o osm Pardubice a Jablonec. Ve hře je devět bodů.

„Teď jedeme na Bohemku a do Pardubic,“ zmínil Bielan duely ve čtvrtek a v neděli vždy od 17.00. „Ještě jsme nespadli, nejsme poslední. Mužstvu věřím, hrajeme dobře i venku. Věřím, že někde nějaké body uhrajeme a v posledním zápase půjde o všechno.“

Poslední duel Karvinské čeká doma 25. května od 18.00 s Českými Budějovicemi.

„Věřím, že z těch tří zápasů urveme co nejvíce bodů a zůstaneme na barážových příčkách. A pak uspějeme i v baráži,“ řekl Sebastian Boháč.