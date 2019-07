PONEDĚLNÍK: Buranská kultura v českém fotbale. Kluby musí začít u sebe

Je to klasika. Snad na každém stadionu v Česku najdete frustrované jedince, co si myslí, že za dvě stovky mohou nadávat komukoli, jenže urážky v ceně lístku nejsou. Ostatně do očí by svůj - řekněme názor - Radovi ani hráčům nesdělili.

„Jestli se lidem nelíbím, tak ať přijdou ráno do kanceláře a řeknou mi to, sbalím si tašku a jdu pryč. Ale neexistuje, že budou po dvaceti minutách na hráče nadávat. Jsem vážně vytočený, protože tohle není fandovství,“ zuřil Rada.

Je dobře, že se ozval. Má pravdu, byť by tento malý tlak měl fotbalista profesionál zvládat. To neznamená, že je to v pořádku. Ale co se sprostými křiklouny? Hlavní tribunu plnou „trenérů“ mají i jinde, například také v Olomouci dokážou odchovancům záhy přidělat vrásky.

Většinou jdou však dobře slyšet na stadionech, kde nechodí moc diváků, což je příklad Jablonce, ať hraje fotbal jakýkoli (na zápas proti Slovácku přišlo jen 2 681 lidí).

Můžete ho mít za nepříliš sympatický klub, který drží kontroverzní boss Miroslav Pelta, obviněný v kauze údajné manipulace při rozdělování peněz z dotačního programu ministerstva školství na činnost sportovních organizací.

Ale před prací Radova týmu (i Peltovým čichem na hráče) je potřeba smeknout. V předminulé sezoně vytáhl zkušený kouč Severočechy až na třetí místo přímo do základní skupiny Evropské ligy, kde se prezentovali statečným fotbalem. A loni z toho byla čtvrtá příčka. Leč v Jablonci nevyprodají stadion ani na poháry.

Důvodů byste našli víc, potýká se s nimi většina klubů a kluby si je musí také zanalyzovat a vyřešit. Nabídnout potencionálním divákům víc, jen samotný fotbal dávno nestačí. Na to je příliš mnoho jiných lákadel než tato nádherná hra.

Na marketingu šetří

Na Slavii vyčlenili první sektor pro neslyšící, právě Jablonec zase od této sezony otevřel dětský koutek, což je parádní servis pro rodiče, kteří si mohou užít fotbal, aniž by museli hledat hlídání nejmenším. Super! Ale chce to jít dál fanouškům naproti.

Pokud nemám v klubu marketingové experty, najmout si agenturu. A jsme zase u finančních možností. Vždyť někde kluby šetří i na tiskových mluvčích, kteří, aby se uživili, musí mít ještě jinou práci. Vzpomínám si, jak před jedenácti lety do jedné zlínské regionální sportovní redakce jako externista přispíval tehdejší mluvčí Ševců. Lepší se to snad, avšak příliš pomalu.

„Ale vinit z nízké návštěvnosti fanoušky je slušný bizár, který zapadá do českého sportovního a konkrétně fotbalového světa. Fakt je, že v Jablonci se vyjma krátkého období před 4-5 lety s fanoušky nijak nepracovalo, a už vůbec ne strategicky. Jen nahodile pokus-omyl,“ tvrdí expert na sportovní marketing Tomáš Janča.

„Nejvýznamnější klub ve městě jako by neexistoval. Ve vztah klub vs. místní komunita je z minulosti spousta bariér, a proto platí, že klub se musí o to více snažit toto změnit a jít lidem naproti. Jaká je realita? V klubu není ani pozice marketingového ředitele,“ píše k Jablonci na Twitteru. „Je legitimní si myslet, že prachy mají jít jen do hráčů (kteří ani v městě nežijí). Ale pak nemůžu chtít důstojnou kulisu. Jaký klub, takoví fanoušci.“

Platí to stále i obecněji. „Marketing je v klubu vnímaný jen jako zajištění protiplnění sponzorům, kteří padnou zvrchu. To protiplnění je logo na stadionu a v zápasovém programu. Nějaké budování značky? Sci-fi!“ všímá si Janča.

Pořád bohužel leckde chybí elementární věci jako čistá WC nebo kvalitní občerstvení, na což především upozorňují fanoušci v sektorech hostí, které připomínají klece s ostnatými dráty pro divou zvěř. K tomu pořadatelé, co mají konflikty tak nějak rádi. Samozřejmě ne všude, jenže takhle by to nemělo být nikde.

Pyro? Štěstí, že se v Edenu nikomu nic nestalo

A pak jsou tu tací diváci, kteří skutečně divou zvěř připomínají. Jde o malé procento vrhající velký stín. Nezajímá je fotbal, jen dělat výtržnosti, odpalovat dělobuchy, používat dokola zakázanou pyrotechniku, jež se v rukou omezených idiotů mění v nebezpečnou zbraň.

O víkendu se opět předvedli radikálnější kotelníci Slavie, kteří kvůli za trest zavřenému sektoru v severní části stadionu podporovali tým z jihu, v závěru duelu se Sigmou však opět zapálili světlice. Zákaz, nezákaz. Některé dokonce letěly do vedlejšího sektoru, který je vyhrazen pro hostující příznivce.

Velké štěstí, že se nikomu nic nestalo, na rozdíl od zápasu z minulé sezony mezi Spartou a Plzní.

„Nikdy bych nevěřil, že něco podobného je na Slavii možné. Klub spolupracuje s policií na identifikaci a dopadení pachatelů této trestné činnosti. Další opatření dnes přijme mimořádné představenstvo klubu,“ oznámil na Twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Videotechnika odhalující tyto primitivy je nákladná. Bohužel platí, že fotbal v Česku i na té nejvyšší úrovni má pořád nádech buranské kultury. Každý klub musí začít sám u sebe. Stejně jako fanoušek. Je prima, když sprostého návštěvníka okřiknou výchovně diváci vedle. Většinou to stačí.

Do dalšího zápasu.

Pěkné ponedělí.