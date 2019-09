Lischka je zpět. Že by fotbalová Sparta našla svoje nové srdce?

David Lischka žije a fotbal hraje. V první lize. Za Spartu.

Dlouhatánská cesta v neděli dospěla k prvnímu klíčovému mezníku. Pomineme-li, že v květnu nakrátko hrál za Jablonec, tak teprve premiéra ve sparťanském dresu měla parametry skutečného návratu. Dojemného, příjemného a vítězného. „Jsem strašně šťastný. Na tenhle okamžik jsem čekal od operace,“ pravil tichým, ale pevným hlasem.

Pro začátek zvládl 71 minut, pak si řekl o střídání. To už bylo jasné, že Sparta ve Zlíně zvítězí.

Byl to právě dvaadvacetiletý Lischka, kdo zavelel k malé fotbalové revoluci. S tureckým kolegou Kayou, jenž byl během roku několikrát odepsaný, vytvořil už sedmou stoperskou dvojici Sparty v aktuální sezoně. Když si uvědomíte, že se hrálo teprve deváté kolo, je to naprostý extrém. Ve Zlíně to Spartě vyšlo. Vyhrála 2:0, nenechala zbrklého soupeře ani jednou vypálit na branku a poskočila na páté místo.

Jistě, mohl to být jenom záchvěv v turbulentních časech. Reálnější obrázek o sparťanské síle dodají až příští šlágry proti první Slavii a druhé Plzni, ale náznak naděje se určitě dal vycítit. S návratem zodpovědného Davida Lischky.

„Ještě není úplně dotažený kondičně, ale jednoznačně s ním počítáme. Je to herní typ stopera, zároveň schopný vyhrávat osobní souboje. Jen to nesmí moc přehánět s mírou kreativity, aby příliš neriskoval,“ uvedl trenér Václav Jílek.

Lischkův původní přestup z Jablonce do Sparty zkrachoval, protože mu při lékařských testech zjistili nedomykavost srdeční chlopně. Když se to dozvěděl, rozplakal se. Ačkoli je kliďas a flegmatik, v tu chvíli proklel celý svět. Z nadějného obránce, jenž pomalu klepal na bránu reprezentace, byl pacient bez budoucnosti. Vzali mu celoživotní vášeň:

„Nevím, co bych si bez fotbalu počal.“ Půl roku hrát nemohl, léčil se. Trénoval málo, pozvolna, někdy vůbec. Celé léto, to už Spartě patřil, makal naplno, aby manko dohnal. Trenéři chtěli počkat, aby se připravil pořádně.

Jenže Sparta mezitím ošklivě klopýtala: vypadla z předkola Evropské ligy, inkasovala moře trapných gólů, do nedělního utkání šla až z osmého místa.

Mimochodem, trenér Jílek rozbombardoval celou defenzivní řadu. Poprvé v sezoně nehrál jen Lischka, ale po zranění taky levý obránce Frýdek. Brankář Heča rovněž. Turek Kaya poprvé od prvního kola. A resumé? První výhra venku po téměř pěti měsících! „Po dlouhé době jsme vzadu byli opravdu pevní,“ pochvaloval si trenér Jílek.

Pevní vzadu, vcelku nepříjemní vepředu – aspoň v prvním poločase určitě. Oba góly pomohl zařídit záložník Kanga, který ještě po přestávce nádhernou střelou trefil břevno i tyč najednou. Nedělní odpoledne však patřilo jinému muži.