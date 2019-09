Lischka hrál prvně v lize za Spartu: Bylo důležité udržet nulu

Lischka pomohl pražskému celku k první venkovní výhře sezony, ve středu obrany odehrál po boku Semiha Kayi lehce přes 70 minut. „Vysněný návrat? Bylo by lepší, kdybych vydržel celé utkání. Ale vyhráli jsme a vzadu jsme udrželi nulu, což je velmi důležité,“ pravil sparťanský stoper.

Musel jste si první minuty zvykat na prvoligové tempo, nebo jste se hned chytil?

Hrál jsem za béčko, ale třetí a první liga se nedají srovnávat. Pomohlo mi, že jsme do zápasu vstoupili dobře.

Sparta měla na podzim opakovaně potíže na pozici stoperů. Připouštěl jste si tlak, že od vás čeká vyřešení tohoto problému?

Do zápasu jsem šel i s touto myšlenkou. Že je hlavně důležité udržet nulu a od toho se odrazit. Trenér na to už v průběhu týdne kladl velký důraz. Že dopředu si vždycky nějaké šance vypracujeme, ale nesmíme dostávat tolik gólů jako předtím.

Ze hřiště jste šel v 72. minutě. Už jste nemohl?

O střídání jsem si řekl sám. Trenérovi jsem říkal, že pociťuju křeče v lýtku a až se kdyžtak někdo připraví.

Jak dlouho může trvat, než se dostanete do stoprocentního stavu?

Nechci říkat nějaké dny. Půjdu zápas od zápasu a uvidím. Třeba už příští zápas vydržím celý. Věřím, že to bude lepší a lepší.

Jak jste měli s Kayou rozdělené role ve stoperské dvojici?

Oba stejně. Věděli jsme, že na nás hrají dva vysocí hráči, takže dodržovat základní principy.

S útočníky soupeře jste neměli tolik práce, jak jste čekali, že?

Přesně tak. Trenér udělal rozestavení se dvěma šestkami Krejčím a Georgem Mandjeckem a ti nám nesmírně pomáhali.

Zlín jste pustili do minima šancí.

Pár nebezpečných situací měli, když dávali do vápna centry ze strany. Ale určitě to bylo v obraně lepší než v předchozích zápasech. Musíme si z toho vzít ponaučení do dalších utkání.

Zlínský gól za stavu 0:2 neplatil kvůli ofsajdu. Byl jste si jím jistý?

Bylo to strašně rychlé. Ale rozhodčí hned zamával, takže jsem si hodně oddechl.

Jak důležitá je výhra ze Zlína před derby se Slavií a zápasem v Plzni?

Nesmírně. S tím jsme do Zlína jeli. Že chceme vyhrát s čistým kontem, abychom se nakopli před tím, co nás čeká.