PONEDĚLNÍK: Video po česku - důvěra ve fotbal ještě klesá

Platí to odjakživa. Mazanost až záludnost. I to je fotbal. Kdo hrál prales, může vyprávět, jak živě cítí na palci barvící se nehet do černa, když se řízný stoper před rohovým kopem v mrazu projde kolíky po noze mimoděk. I nějaké to štípání bylo, je a bude.

Tak rád jsem byl, že do českého fotbalu zavítalo video. Konec pravěku aspoň v první lize, aleluja!

Jenže český fotbal zůstává džunglí. Dalo by se říct, že s videem ještě větší, protože tady už zůstává rozum stát.

Vášně naposledy vyvolal nedělní zápas Sparty v Liberci, který sudí Julínek hrubě nezvládl na obě strany. Chyb mraky. A největší bouři vzbudil pokutový kop po střetu sparťanského zadáka Hanouska s libereckým Malinským.

Malinský byl zase mazaný, ve sprintu vybočil nohou do dráhy běhu Hanouska, který ji pak zasáhl. Faul. Ale útočícího Malinského, je patrné z videa. Julínek jde záznam překontrolovat a světe div se: penalta! Nebyla to vůbec snadná situace na posouzení. Ale s videem už celkem ano. Nepomohlo to.

„Dostáváme se na strašně tenký led. Pro mě osobně VAR ztratil důvěryhodnost. Viděl jsem už tolik špatných rozhodnutí, které pak komise úplně otočí,“ povzdechl si sparťanský trenér Václav Jílek a nelze než souhlasit.

Ještě pořád se divíte?

Divili jste se, když sparťan Costa v minulé sezoně za dva ukázkové skluzy nohama napřed proti soupeři nedostal červenou kartu? Byť na zápase bylo video?

Nebo když slávistu Hušbauera očividně fauloval sparťanský brankář Nita, sudí správně písknul penaltu, ale po zhlédnutí záznamu ji zrušil a posoudil to jako simulování?

Divit se už bohužel nejde.

Mávnout rukou ale taky ne.

Buď to rozhodčí neumí, nebo umět nechtějí. Zase se bude mluvit o vlivu kontroverzního místopředsedy asociace Romana Berbra. O tom, že komisi sudích vede rozpačitě Jozef Chovanec...

Kolikrát budí vášně i zpětné verdikty rozhodcovské komise.

Z části to je i tím, že fotbal bude vždycky vyvolávat emoce a některé situace se dají posoudit různě. Pro někoho je červená karta pro teplického Kodeše z uplynulého kola za skluz na olomouckého Pilaře po zhlédnutí videa přísná - mimochodem u videa na zákrok kolegu Klímu upozornil Julínek - pro jiného jasná. Tady video zasáhlo správně.

Noha nahoře, kolíky dopředu. Ačkoli intenzita byla nízká, což se z videa úplně poznat nedá. Problém je, že zase třeba ve srovnání s Costou, kterému prošly větší prasárny, se může Kodeš cítit poškozen, jakkoli poškozen nebyl.

Nebo v minulém kole sudí Lerch nařídil po zhlédnutí videa pokutový kop pro Sigmu na Bohemce. Komise rozhodčích později sdělila, že chybně. Chápete to? To má jako každý rozhodčí na stejnou situaci jiný pohled?

V tomhle případě souhlasím s Lerchem: olomoucký Falta dostal od obránce Hůlky bodyček. Sám k zemi nešel, balon soupeř nehrál.

Ale komise to viděla jinak. Budiž. Určitě tu situaci i mnozí z vás viděli jinak. Netřeba se hádat.

Ačkoli video od zavedení mnohokrát pomohlo, smutnou pravdou je, že mnohem více uškodilo už tak nevalné důvěryhodnosti českého fotbalu. Tedy samozřejmě ne video jako takové, tento pokrok je skvělý, až na to, že není na každém zápase, což je průšvih. Ale větší průšvih jsou ti panáčkové, co rozhodují. Kapři si rybník nevypustí. Jedno, jestli u toho bude svítit kamera, či nikoli.

Straka, nejen motivátor

O videu se toho napsalo a ještě napíše hodně. Až zapadá, jakou práci odvádí trenér František Straka v Karviné. Po divné záchraně v baráži, kterou brutálně ovlivnily špatné verdikty sudích (sic!), Karviná totálně změnila mančaft. Do Mladé Boleslavi odešli například nahrávač Budínský i střelec Wágner. „Dvacet dva gólů je fuč,“ vypálí Straka.

O branky se má nyní starat hlavně Petráň, který přišel z druholigových Pardubic. Trefil se už třikrát. To vypadá na kauf sezony.

„Perníkáře mám rád, je to úžasný kluk, zarputilec, i v tréninku má vynikající věci. Musíme si uvědomit, že najednou nastupuje proti nejlepším českým týmům. Je to úplně něco jiného než druhá liga,“ podotýká Straka. „Michal má drajv, snahu být tahounem mužstva. Má čich na góly a on to ví. Ostatní se ale musejí postarat o to, aby balon dostal.“

Ještě více září uzdravený křídelník Adriel Ba Loua. Rychlost, produktivita, dribling, skvělé pasy, fotbalové myšlení. Pokud vydrží zdravý, nevydrží v Karviné dlouho. „Zaplaťpánbůh, že je Adriel zpátky. Jeho situace nebyla jednoduchá. Ukazuje, že je pro nás rozdílový hráč,“ chválí Straka.

Přeměna Karviné vyžaduje čas, kterého ale náročný los moc nedopřál. V Mladé Boleslavi, s Ostravou i v Plzni předvedli Slezané aktivní hru, byť prohráli pokaždé o gól. První bod s mistrovskou Slavií je povzbudil. Následovala remíza v Olomouci a po zakopnutí s Libercem nyní demoliční vítězství 4:1 ve Zlíně.

„Nehráli jsme špatný fotbal ani předtím, akorát jsme dopláceli na žalostnou produktivitu. Jedna věc je rozlosování, druhá, v jaké se nacházíte situaci. Tento mančaft jsme dávali dohromady během tří neděl. Ještě to nemůže být optimální. Nastavuje se tady nějaká cesta. Jsem moc rád, že za námi stojí diváci,“ váží si podpory energický Straka.

V Karviné ukazuje víc než jen kouče motivátora. Zajímavý bude příští zápas na hřišti posledních Teplic. Oba týmy mají pět bodů, avšak Karviná působí na startu ročníku lépe.

Snad následující kolo zase nebude ve znamení rozhodcovských přehmatů s videem či bez.

Pěkné ponedělí.