Liberecký Malinský drsně o penaltě: Hanousku, přečti si pravidla

Malinský hrál hlavní roli v zápase i při skandálním momentu, který měli na svědomí hlavní rozhodčí Pavel Julínek a videoasistent Ondřej Ginzel.

V 58. minutě za stavu 1:0 pro Liberec sprintoval Malinský za míčem vedle sparťana Hanouska. Liberecký záložník najednou ze svého směru nepřirozeně vybočil a úmyslně přišlápl Hanouskovi nohu. Vzápětí se teatrálně skácel k zemi.

„Já byl do posledních vteřin stoprocentně přesvědčený, že to byl faul na mě,“ prohlásil Hanousek.

„No nevím, že když někdo někomu podrazí nohy, že to není faul. To je asi sparťanský pravidlo. Za mě jasná penalta. Hanousek si musí přečíst pravidla a aspoň se v nich dozví, co je faul a co není,“ prohlásil Malinský v rozhovoru pro televizi O2TV.

Hlaví sudí Julínek nechal původně pokračovat ve hře. Ale pak se vydal k monitoru, protože videoasistent Ginzel, který Spartu před týdnem výrazně poškodil proti Ostravě, mu doporučil změnu rozhodnutí. A zřejmě zmatený Julínek vzápětí nařídil pokutový kop.

„Říkal jsem si, ty brďo, co se děje? Ani na moment jsem nezapochyboval, že to byl faul na mě. Ale pískl penaltu, já si to z mého pocitu na hřišti rozhodně nemyslím. Podívám se teď na video, jestli to tam uvidím taky,“ líčil Hanousek.

Videozáznam evidentně ukázal, že fauloval útočící hráč Malinský, takže Julínek měl nařídit přímý volný kop proti Liberci z hranice pokutového území Sparty.

„Ještěže tady to video bylo, jinak bychom zase byli za hlupáky,“ zdůraznil Malinský.

Těsně před skandálním verdiktem ve vápně Sparty totiž Julínek předvedl další kolosální přehmat. Za střet domácího Hybše se sparťanem Sáčkem dva metry před pokutovým územím nařídil penaltu pro Spartu.

Po zhlédnutí videa svůj verdikt opravil, z dorážky po přímém kopu Hancko trefil tyč a vzápětí nasledoval brejk Liberce. A poté nesprávně nařízená penalta na druhé straně, už s posvěcením videa.

„Každý gól je klíčová situace. My jsme druhou půli začali dobře, ale gól na dva nula nás zase dostal dolů,“ podotkl Hanousek.

Z penalty dal Potočný na 2:0, pak sice Hložek snížil, ale Malinský v závěru z brejku upravil na 3:1.

Malinský má vůbec na Spartu pifku. Z devíti ligových gólů, které v kariéře vstřelil, jí dal čtyři. Když v listopadu 2016 skóroval za Hradec, který Spartě podlehl 1:2, nasupený po utkání prohlásil: „To, co sparťani předvedli v posledních patnácti minutách, není pravá Sparta. Všichni viděli, kdo většinu času strávil vleže a ne ve stoje.“