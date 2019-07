PONEDĚLNÍK: Mizerná Sparta? Skvělé Slovácko! A ostuda chlapáka Smoly

Fanoušci měli v kraťoučké pauze o něco více času, aby si od ligového kolotoče odpočinuli a zase se na něj těšili. Doufám, že se vám to podařilo lépe než Jílkovi kruciální úkol. Čeká nás jistě opět mnoho zábavy, jak ukázalo už první kolo.

Tři čtvrtě roku - nikoli měsíc - trvalo Jílkovi, než naučil fotbal podle svého gusta Olomouc. Mezitím Sigma i spadla z ligy.

Ve Spartě takový prostor nedostane a každé další ostudné zakopnutí jako hned v prvním zápase doma se skvěle připraveným Slováckem prostor na práci zmenší.

VIDEO: Sparťanský kouč Václav Jílek po porážce se Slováckem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ale věřím, že Sparta bude tentokrát mimořádně trpělivá. Mám zprávy, že bude chtít být trpělivá. Sázka na koncepci se jí časem vyplatí víc než prázdné výměny trenérů. Vyzdvihl bych hlavně povedený výkon kompaktního a především běhavého, poctivého Slovácka.

Ligové kolo očima redaktora Jana Dočkala 1. kolo: Mizerná Sparta? Skvělé Slovácko! A ostuda chlapáka Smoly Glosáře za minulý ročník 2018/2019

Kouč Svědík nachystal sestavu parádně. Nadchla mě hlavně druhá branka: jak diblík Navrátil při napadání čistě zboural zaskočeného Sáčka a předložil Daníčkovi gólovku, to byla ukázková práce.

Kopicova top trefa. I tohle je česká liga!

Na rozdíl od Sparty ji v úvodním kole předvedl druhý aspirant na titul. Plzeň doma poměrně jasně přehrávala srdnatou Olomouc, ovšem kvůli bídné koncovce se o body třásla ještě v nastaveném čase proti oslabenému soupeři. Kdyby olomoucký stoper Štěrba v gólové pozici hlavičkou zblízka trefil branku, byla by z toho plichta.

Takhle si vítězný zásah připsal šikula Jan Kopic, top trefa. Převzetí míče, otočení kolem obránce Sladkého, podívání se na postoj brankáře a zamíření k tyčce. V rychlosti, v technické dokonalosti. Minimum vteřin, minimum dotyků. Ano, i tohle je česká liga!

Třemi asistencemi si blýskl záložník Čermák. Ani na lavičku Viktorie se naopak nevlezl zkušený středopolař Hořava (co by Sigma za svého odchovance dala). Tak kvalitní mančaft v Plzni mají.

Klíčové momenty zvládl rozhodčí Pechanec: správně nařídil proti Plzni penaltu za faul zadáka Hejdy na hroťáka Yunise a zcela správně ve druhé půli Yunise vyloučil. V krátkosti mu dal dvě žluté karty za údery loktem ve vzdušných soubojích proti exolomouckému Kalvachovi. Od Yunise hloupost, za kterou Sigma záhy zaplatila.

Nedotýkat, jinak chlapák upadne

Jak by to nemělo vypadat, předvedl sudí Berka v Ostravě, když za ochotný vozembouch baníkovce Smoly po letmém kontaktu s libereckým Karafiátem nařídil stupidní penaltu. Tedy jak by to nemělo vypadat, předvedl hlavně útočník Smola. Chlap jak almara se skácel, jako by stoupl na slupku od banánů. Sám tvrdil, že se penalty ani nijak nedožadoval, ale ten pohled k Berkovi hodil: Faul, ne?

Hrubý penaltu neproměnil, Liberec v nastavení rozhodl o výhře. To je celkem dostatečný trest. A příště už nepadat, pane Smolo, prosím.

Povýšený Ardeleanu i Škoda

Dovolte ještě, co se týče rozhodčích, krátký návrat do skandálního konce minulé sezony. Jistě pamatujete, jak sudí Ardeleanu šikovně (rozumějte skandálně) hlídal Brno od branky Příbrami v baráži o ligu. Za odměnu dostal zákaz činnosti na startu nového ročníku. Ovšem za skutečnou odměnu lze od fotbalové asociace považovat, že ho povýšila na mezinárodní listině sudích na druhé místo. Hned za Královce. Zkrátka talent.

Povýšil i exbrněnský útočník Michal Škoda. A to do Příbrami. Moc mu tak nemusí vadit bídný výkon, který předvedl právě v baráži o ligu v Příbrami za Brno, až ho po třiceti minutách trenér raději stáhl. Stane se. Teď se Škoda předvedl krásnou gólovou patičkou už za Příbram. Fotbal nabízí roztodivné příběhy.

Pěkné ponedělí.

I celou sezonu.