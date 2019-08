PONEDĚLNÍK: Když šéf fotbalu patří před disciplinárku

Karvinští předvedli dobré pasáže hry, kombinačně zdatné Sigmě se vyrovnali v držení míče a v závěru poslední tým ligy srovnal stav. Po remíze se Slavií tak získal druhý bod. Ukazuje, že je lepší, než by se mohlo zdát. Přitom s odchody opor Budínského a Wágnera do Mladé Boleslavi odešla trenérovi Františku Strakovi hromada gólů, kádr zasáhlo zemětřesení.

Při pohledu na hřiště mě napadlo, jak dobrou práci v klubu odvádí, že by snad mohl vystoupit ze škatulky kouče motivátora, který přijde, nakopne motory a záhy vyhasne.

S týmem navázal na povedené výkony v Mladé Boleslavi, s Ostravou i v Plzni, kde Karvinští prohráli o gól, avšak překvapili aktivním pojetím hry. Za tři týdny přípravy dokázal Straka dát dohromady fungující sestavu, která se bude lepšit, až si na sebe hráči ještě více zvyknou.

A pak jsem si zase vzpomněl na tu prokletou baráž a podivné chyby rozhodčích, které Karviné proti Jihlavě tuze pomohly zachránit ligu, takže jsem si kladl v duchu otázku, jestli si vůbec Karviná obdiv zaslouží, zda se teď neměla spíš rvát o návrat mezi elitu.

Mnohým je to už víceméně jedno, důležité jsou body a liga se valí dál. Avšak v souvislosti s nedávnými pozoruhodnými výroky předsedy fotbalové asociace Martina Malíka v rozhovoru pro Deník N se nejednomu fotbalovému fanouškovi zase nadzvedl žaludek.

„Pokud připustím, že rozhodčí může ovlivnit zápas, musí existovat nabídka od určitých konkrétních rozhodčích, ale musí zároveň existovat i poptávka od konkrétních klubů. Kluby v podstatě bez výjimky zaměstnávají osoby, které tohle přesně mají v popisu práce,“ prohlásil Malík svou tezi, aniž by ji nijak doložil.

Když tohle řekne první muž fotbalu - oficiálně tedy -, tak to už je síla, která o produktu ligového fotbalu v Česku mnohé vypovídá, i kdyby se nastokrát mýlil. Liga se může snažit o sebelepší PR, ale pak stačí, aby promluvil nejvyšší, a zase jste po kolena v žumpě.

Pobouřilo to hlavně Teplice, které se ozvaly samy od sebe. V anketě kolegů z deníku Sport to víceméně pak odsoudily všechny kluby, byť třeba Olomouc na otázku, zda mají člověka na rozhodčího, nechala zřejmě z obavy nepochopitelně „bez komentáře.“ Budiž.

Předseda, mistr ironie

Snad ještě zajímavější je však následná reakce Malíka na oficiálních stránkách fotbalové asociace, ve které se zoufale prochází po tenké hraně ironie, nebo alespoň nejsem s to rozeznat, co myslí vážně a co nikoli.

„Dovolte mi se podělit o moji upřímnou radost nad výsledky ankety deníku Sport, které rozptýlily mé evidentně zbytečné a liché pochybnosti. Jak totiž logicky vyplývá z tohoto průzkumu, jakákoliv historická tvrzení o tom, že byli rozhodčí v některých zápasech ovlivněni k tendenčnímu jednání, se evidentně nezakládala na pravdě.“

Tipuji ironii.

„Pokud v tomto směru tedy neměly a nemají kluby žádnou roli, je jasné, že xkrát probíraná pochybení sudích v jednotlivých exponovaných zápasech byla založena jen a pouze na aktuálním profesním selhání rozhodčích. V tomto směru jsem spokojen, že Komise rozhodčích FAČR chybující exemplárně trestala a doufám, že v tomto nastaveném trendu bude i nadále pokračovat.“

Uff... Zase ironie!

„Pokud se někdo cítil uražen mými slovy, ať přijme moji upřímnou omluvu. Ve světle spekulací, které se kolem rozhodčích už dlouhou řádku let neustále rojí, jsem se evidentně zbytečně strachoval o to, že je situace v provázanosti českých klubů a fotbalových rozhodčích mnohem horší, než ve skutečnosti je.“

Pořád cítím ironii.

„Jsem však každopádně velmi rád, že můžeme nyní vůči všem partnerům fotbalu i zástupcům politické scény v Česku jednoznačně konstatovat, že za dané situace k tendenčnímu jednání rozhodčích u nás docházet nemůže. Jsem si jist, že to pomůže uklidnit mnohdy zbytečně extrémně vypjatou náladu, která u nás je ve spojení s fungováním fotbalových rozhodčích a budeme se tak moci již plně, bez jakýchkoliv dalších spekulací, soustředit jen na profesní zdokonalování našich sudích, tak, aby k chybám a pochybením ve fotbalových utkáních u nás docházelo co nejméně.“

O víkendu nabídla liga znovu mnoho krásných fotbalových chvilek. Ať už Čonkovo kouzlo u praporku, slovácké povstání v Plzni a především nádherný zápas Mladé Boleslavi se Spartou. Ale i kuráž rozhodčích v Ostravě, kteří viděli míč celým objemem za čárou, a pomohli tak Baníku k vítězství nad Bohemkou.

VIDEO: Dělali jsme naivní chyby, posteskl si trenér Jílek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To chtělo vážně dobré oko pomezního. Video na každém zápase chybí a je zbytečné opakovat, že do té doby než bude všude, je liga neregulérní. I když bohužel víme, že i zjevné situace u videa se dají vyložit divně a bohužel i tak, že k tendenčnímu jednání rozhodčích u nás docházet může, pane předsedo.

Bylo by dobře, kdyby pan Malík své tvrzení doložil, a nezvažoval „dobré jméno“ českého fotbalu. „Rozhodně jsem nepojmenovával jakýkoliv aktuální stav, pro který bych měl k dispozici konkrétní poznatky,“ dodal závěrem.

Disciplinárko (etická komise), konej.

Pěkné ponedělí.