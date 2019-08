PONEDĚLNÍK: Silná trojka se rozjíždí pomalu. Zavřené tribuny? Adekvátní

Mistrovská Slavia neměla tolik štěstí jako v předchozím zápase s Olomoucí, kdy přežila v nastavení penaltu a uhájila jednobrankovou výhru.

V Karviné pro změnu penaltu nedala, navíc zahodila kupu šancí, v čemž vynikal Mick van Buren. Do příležitostí se dostával s lehkostí, jenže v nich si počínal toporně. Nechybělo mu štěstí, jak by se podle nastřelené tyče mohlo jevit, ale větší kvalita v zakončení. Volil špatná řešení. Slavii by se ryzí kanonýr hodil.

Karviná vydolovala první bod, ale nenechte se zmást. Tým, který se v minulé sezoně podivně zachraňoval v baráži, nemá špatnou formu. V Boleslavi, s Ostravou i v Plzni odehrál velmi dobré zápasy, byť vždy o gól prohrál.

Trenér František Straka dokázal se sestavou, jež prošla zemětřesením (odešli špílmachr Budínský, střelec Wágner, zraněný je produktivní Ba Loua a lídr defenzivy Dreksa), hrát aktivně. Zkušený Janečka po krátkém odskočení na rodné Slovensko ožil a nikoli ve středu obrany ale zálohy ukazuje obrovský akční rádius. Ožít by mohla i posila ze Sparty Vukadinovič.

Byť Karvinští poprvé bodovali, k remíze měli tentokrát nejdál. Na bránu stejně jako Plzeň, ale i Bohemka nevystřelili ani jednou. Brrr! Můžete je sice chválit za maximální bojovnost, avšak kdyby Slavia proměnila jen čisté šance, vyhrála by 4:0. Slezané odevzdali to, nač proti favoritovi měli. Bod jim je odměnou.

Zavřené tribuny? Adekvátní trest, ale co hosté?

Příště čeká sešívané v lize doma Liberec před prázdnými tribunami, což je trest tvrdý, leč za opakované výtržnosti chuligánů adekvátní. Byli v podmínce.

Fotbal se sice hraje pro lidi, kteří se bohužel stanou rukojmími pár idiotů odpalující světlice mezi další diváky, ale exemplární trest pro klub je namístě. Dokola napomínat nejde. Jen bych do sektoru hostů pustil fanoušky Liberce, který by se postaral, aby lístky zamířily jen k jeho příznivcům.

Další adept na titul - platí to pořád ještě o Spartě? - rozjel sezonu rozpačitě. Letenští však tentokrát celkem s přehledem porazili Příbram. Zářil Kanga. Podílel se na všech třech gólech týmu, celkově v sezoně na šesti ze sedmi. Přestal remcat a maká dopředu i dozadu. Vyniká mezi sparťany možná až moc. Dobře, že nad ním trenér Václav Jílek nezlomil hůl. Kanga je to nejlepší, co momentálně Sparta nabízí.

Pechanec tasí správně červené

Na začátku sezony se mi líbí i výkony sudího Ondřeje Pechance. Neváhá dávat červené karty, když je třeba. Udělil ji v každém ze tří utkání, ve kterých v sezoně pískal. A správně. V prvním kole za dva lokty v obličeji vyloučil po dvou žlutých olomouckého útočníka Yunise, za podobné zákroky poslal do sprch i teplického Mareše a teď za ohavný skluz rovnou vyloučil příbramského Voltra, který nepochopitelně zajel do sparťana Sáčka.

O přímé červené nebylo pochyb, i když sparťanský kapitán Costa se hned vydal debatovat za viníkem Voltrem. Tipuji, že mu radil, že kdyby šel do souboje oběma nohama napřed, tak by z toho v české lize byla maximálně žlutá, že tohle už má vyzkoušené.

Nebyla. Pechanec by to nedopustil. Jen tak dál. Mimochodem nařídil penaltu pro Spartu i Příbram. Na začátku sezony kluby z velké trojky čelí penaltám nezvykle často, v předchozím kole dokonce Slavia, Plzeň i Sparta najednou.

Liberec cítí křivdu. Už potřetí

Rozhodčí to měli těžší v Liberci, který prohrál s Olomoucí 0:1 a hodně se zlobil, že sudí neuznali v závěru záložníkovi Jakubu Peškovi vyrovnávající gól. Měli za to, že míč byl po odrazu od břevna za čárou, což nejspíš byl, jenže ani z dostupných záběrů to není zcela jasné.

Potíž je v tom, že české lize kromě videa na každém zápase chybí i goal-line technology, která například v anglické Premier League spolehlivě odhaluje, zda míč byl za brankovou čárou celým objemem.

Nelze pomeznímu Hrabovskému příliš vyčítat, že doporučil gól neuznat. Musel se rozhodnout hned a nemůže dát na intuici nebo reakci hráčů. Nebyl ani v ideálním postavení, neboť hlídal ofsajdovou linii, která byla zhruba na malém vápně a za vteřinu zkrátka nestihnete na brankovou čáru doběhnout.

„Pomezní gól vidět nemohl, protože se celou dobu věnoval naší lavičce, takže je jasné, že mu pak nestačily běžecké síly, aby byl ve správném postavení,“ rýpl si liberecký trenér Pavel Hoftych, který po upozornění Hrabovského dostal žlutou kartu stejně jako asistent Medynský.

Hoftychovu podrážděnou reakci lze lidsky chápat. Liberec se cítil sudími poškozený hned ve třech ze čtyř zápasů. V prvním kole v Ostravě čelil vymyšlené penaltě, ve Zlíně se zase hněval, že rozhodčí Klíma v závěru nepískl penaltu po zákroku na Malinského.

„Bohužel se s tím nic nedá dělat. Takový je fotbal. My si akorát sami můžeme udělat obrázek o rozhodčích. Viděli jsme, jak pískali celý zápas. Já to raději nebudu komentovat,“ povzdechl si Jakub Pešek, že ve střelecké listině byl jen olomoucký Jakub Plšek.

Také jabloneckým fotbalistům se nezamlouvalo, že sudí Marek nařídil přímý kop, z něhož českobudějovický Čolič nádhernou střelu přes zeď vyrovnal. Nakonec bod po blamáži v předkole Evropské ligy brali. Kurnik, Pjunik! Celou sezonu dřete, pak přijedou borci z Jerevanu a je po všem. To je mrzutá ostuda. Tak třeba zase za rok.

Snad nám ale české kluby radost v Evropě udělají už letos.

Pěkné ponedělí.