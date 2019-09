PONEDĚLNÍK: Sparta, výzva pro stopery. Kteří by měli hrát?

Děravá defenziva Sparty inkasuje doma celkem třikrát. A štědře placený 28letý stoper čili v ideálním fotbalovém věku, turecký reprezentant, jenž s Galatasaray Istanbul slavil tři tituly, nehraje, ač sparťané tropí vzadu hlouposti v takřka nevídaném stylu.

I stoper druholigového Sokolova a olomoucký odchovanec Ondřej Ševčík na sociální síti empaticky napsal: „Momentálně není větší trest ve fotbale, než hrát stopera za Spartu.“

Costa, Radakovič, Štetina...

Ať trenér Václav Jílek postaví do středu obrany kohokoli, smrdí to průšvihem. Velké zklidnění nepřinesla ani poslední posila Dávid Hancko z Fiorentiny. Snad ho přinese uzdravený David Lischka, mohou doufat na Letné.

Kaya dostal šanci v prvním kole, ale Spartu doma načapalo Slovácko 2:0 a od té doby je mimo základní jedenáctku. Příležitost zřejmě přijde zase, neboť spoluhráči si počínají mizerně a po domácí plichtě 3:3 s Olomoucí na ně se Štetinou v čele znova prší štiplavá kritika.

Ano, na tři góly by Sparta doma vyhrát měla. Zvlášť když rychle vedla a mohla hrát v klidu.

Mohla, kdyby proměnila nespočet vyložených šancí.

Dvě břevna, tyč. Byť Hanáci ukázali v hustém dešti kuráž, k Letenským nepřistupovali včas a dopřávali jim hodně prostoru.

Kanga s Hložkem však nedostali balon za čáru ani z kroku několik vteřin po sobě. Tetteh zblízka hlavou přestřelil, Kozák trefil tyčku. Všechno čisté gólové situace a byť to tak nevypadá, jejich neproměnění se prakticky vyrovná Štetinově minele.

Jenže ta vyniká víc a ačkoli se opakují, zvyknout si na ně nejde.

„Děláme těžko předvídatelné věci, které se stávají opakovaně,“ zoufá si Jílek. „Štetina v týdnu během tréninků vypadal dobře. Nebyl žádný důvod mít obavy, nebyl důvod mu nevěřit. Ale co udělal, tak to samozřejmě překvapí.“

Jílek netrefil sestavu, nebo vedení posily?

Bylo by nefér hrubé individuální chyby hráčů házet na trenéra, za ně opravdu nemůže. Ale je zodpovědný za sestavu a do obrany se Jílek ne a ne trefit. Nebo spíš vedení klubu do posil?

Sparta z osmi zápasů dostala hrozivých čtrnáct gólů. Horší bilanci mají jen Bohemians s Opavou, tedy kluby, které by si na Kayu musely vzít společně úvěr a doufat ve shovívavost bankovních úředníků.

Všechno ve fotbale (naštěstí) není o penězích a trápící se Sparta je příkladem. Přitom dopředu hra dostává řád, jenže vzadu je to často chaos a soupeři jsou extrémně produktivní.

Olomouc udeřila třikrát z pěti možností. Už dávno neplatí, že protivníci mají ze železné Sparty strach, když nastupují na Letnou, vlajkonoši domácích na trávníku hrdě ukazují zástavy a diváci zpívají klubovou hymnu. Rozdíl v síle kádru totiž vzdor nákladům není příliš patrný.

A tak urostlý Plšek přidal z nulového úhlu hlavou ještě jeden zásah, srovnal stav a se šesti góly se prostřílel do čela ligových kanonýrů. Sparťanům dělal potíže na levém křídle i lehkonohý atlet Šimon Falta, jenž předvedl dva gólové pasy.

„Které mužstvo na světě vyhrává pět čtyři? Ano, gólů jsme mohli dát víc. Ale musíme začít od defenzivy, radši vyhraju jedna nula než pět čtyři,“ říká útočník Libor Kozák, který po příchodu z Liberce navlékl kapitánskou pásku.

I kvůli značné marodce v týmu. Ale i tak to překvapilo a naznačilo: Spartě chybí osa. Jádro, které táhne, je na něj spoleh a nesahá se na něj. Nový trenér Jílek ho tvoří, což vždycky žádá čas a trpělivost.

Byť ve Spartě času obvykle moc nebývá, Jílek by ho dostat měl. A jako by si to uvědomovali i fanoušci, kteří během zápasu dlouho vydrželi být pozitivní, pokřik „Bojujte za Spartu“ zněl jen chvíli, pískot se ozýval až po konci utkání.

I oni ovšem mají kiksů v obraně už tak akorát. Nejen je může štvát, že stopery Hovorku s Delim pustila Sparta s lehkým srdcem a Deli se později stal ve Slavii nejlepším obráncem ligy, Hovorka se zase u sešívaného rivala těší na základní skupinu Ligy mistrů s Barcelonou.

To je zkrátka fotbal. Rozhodnutí děláte v konkrétním čase a ukázala se jako správná. Tedy pro další sportovní růst hráče.

Sparta zůstává zkoprnělá.

Pěkné ponedělí.