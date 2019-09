Ze zbytečných ztrát se Olomouc oklepala. Nabírá dech?

I když sedmé místo po devíti kolech není špatné, pokud by Olomouc některé detaily zvládla lépe, měla by o šest bodů víc a byla by se 20 body druhá, aniž by herně nijak zářila. Opravdu moc nechybělo.

„Kdybychom těch šest bodů měli, bylo by to hezké, takhle je to trošičku hororové,“ připouští útočník Martin Nešpor smíšené pocity z úvodu ročníku.

„To víte, že si říkáme, kde jsme mohli být. Bodů mohlo být víc, ale musíme se dívat jen dopředu,“ dodává křídelník Tomáš Zahradníček.

Kde jsme mohli být? Druzí!

„Funkcionář z kteréhokoli klubu vám hned vypočítá body, které ztratili v závěru. My jsme mohli mít bod na Slavii, ztratili jsme zápas v posledních deseti minutách s Karvinou nebo na Bohemce. Nejsme ve stavu, že bychom byli bodově zklamaní, spíš jsme zklamaní, že jsme některé utkání ztratili v závěru,“ zopakuje sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Jablonec - Olomouc Sledujte v pondělí od 18.00 online.

Olomouc může těšit kompaktní hra i čtyři čistá konta brankáře Michala Reichla, který spolehlivě nahradil zraněnou jedničku Buchtu, jenž si teď musí na šanci počkat.

Pilířem je pevná stoperská dvojice Beneš – Jemelka. Na svém stadionu inkasovali modří jedinkrát.

„Na tom stavíme výsledky, hlavně doma neinkasovat. Je to náš hrad, tak si ho chceme bránit. Je důležité, že doma vyhráváme,“ pochvaluje si Zahradníček, jenž se vrací po dlouhém zranění.

Naposledy proti Opavě jako střídající hráč stvrdil vítězství 2:0 a očekává se, že vydatně pomůže týmu s ofenzivou. Dopředu má totiž značné rezervy, byť šestigólový záložník Jakub Plšek je druhým nejlepším střelcem ligy. Oproti tomu útočník číslo jedna Jakub Yunis čeká na první trefu a vypadl ze sestavy.

Většinu akcí rozjíždí zleva Šimon Falta. Vyniká aktivitou, ač si také u něj trenéři představují větší přímočarost a efektivitu. Ale ve srovnání s druhým křídlem Václavem Pilařem je mnohem nebezpečnější.

Zkušený Pilař má výborný dribling, jenže až na asistenci v Liberci z toho nic nevytěžil. Musí hrát blíž k bráně soupeře. Víc se očekává rovněž od letních posil; Kerbr, Tandir i Greššák se neprosadili do základní sestavy. Slovenského dříče minule posadil na lavičku poslední nákup Pablo González, jenž se jeví zatím nejlépe.

„Jeho výkon i v trénincích není vůbec špatný. Pracuje na sto procent, je velký profesionál. Jde vidět, že prošel dvěma velkými kvalitními kluby ve Španělsku. Adaptační proces bude ještě chvíli trvat, ale zatím se zapracovává výborně,“ chválil Látal ofenzivního univerzála na klubovém webu.

Posily na lavičce. Tandir ani tam

Vykřičník je u vytáhlého hroťáka Tandira. Naskočil do tří zápasů na poslední minuty. Proti Zlínu se za patnáct minut nepotkal s míčem, proti Karviné za šest minut stihl ve slibné pozici vysoko přepálit branku a na Bohemians se za jednu minutu přimotal k vítězné trefě klokanů, když nemotorně upadl ve vlastním vápně.

Od té doby za Sigmu nenaskočil. Proti Opavě nebyl ani v nominaci na zápas, chyběl také v třetiligovém béčku. Oficiálně proto, že nabírá kondici. Tu herní ovšem nenabere jinak než v zápase. I tak už má Látal víc možností. Pozitivní je také návrat Martina Hály po ročním martyriu s kolenem. Látal s ním vyřešil potíže na pravé straně obrany při zranění Sladkého, ač Hála hrával předtím na křídle. Ofenzivní návyky využil rychle; skóroval proti Teplicím i následně na Spartě.

„Těší mě, že většina hráčů se uzdravila, menší marodku ale stále máme. Kádr však už není tolik úzký jako dřív, máme z čeho vybírat. Uzdraveným hráčům chceme dát šanci, bude ale záležet na jejich výkonnosti,“ podotýká Látal před pondělní dohrávkou na půdě silného Jablonce. „Liga je tak vyrovnaná, že můžete hrát s kýmkoli. Zase to bude vyrovnaný zápas.