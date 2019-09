Gól je pro mě zadostiučinění, řekl olomoucký Zahradníček

Překvapilo vás, kolik jste měl při gólu času a místa?

No, už jsem i viděl takové šance nedat. Ale vůbec jsem si to nepřipustil, chtěl jsem to dát do brány a jsem rád, že jsem dal gól. Hlavně, že jsme vyhráli.

Střela levačkou bez přípravy, asi to nebylo tak snadné, jak to vypadalo.

Kluci si ze mě dělali srandu, že moc lehčích gólů jsem nedal. Musím zmínit i Kubu Plška, který dobře pouštěl míč, a myslím, že to dělal vědomě. Takže na tom má velkou zásluhu.

Křikl jste si?

Ne, říkal mi, že se chvilku předtím podíval, že tam jsem, a zapamatoval si to, tak ten míč pak jen pustil.

Proti Opavě jste se dost nadřeli.

První poločas byl bez šancí, ani jeden tým si žádnou vyloženou nevypracoval a byl to spíš boj. Do druhého poločasu vstoupila lépe spíš Opava, ale my jsme dali góly a pak jsme si vítězství pohlídali.

V první půli soupeř vypadal, že snad ani nechce hrát.

Hráli dobře z bloku, byla to jejich taktika a asi si mysleli, že s ní tady mohou uspět. Pro nás bylo těžké se do nich dostat.

Po zranění už jste úplně fit?

Fyzicky jsem na tom dobře, dohnal jsem to, ale teď musím do sebe dostat balon. Čím víc tréninků, tím to bude jen lepší.

Cíl je rychlý návrat do sestavy?

Vždycky je to po zranění těžké, ale udělám všechno pro to, abych se tam vrátil. Hlavně, že se vyhrává, a kdo hraje, to záleží na trenérovi.

Doma to Sigmě svědčí, zatím jste dostali jediný gól.

Na tom stavíme výsledky, hlavně doma neinkasovat. Je to náš hrad, tak si ho chceme bránit. Je důležité, že doma vyhráváme.

Říkáte si, kde byste byli, kdybyste neztratili body s Karvinou nebo s Bohemians?

To víte, že si to říkáme. Bodů mohlo být víc, ale na druhou stranu jich máme tolik, kolik jich máme, a musíme se dívat jen dopředu.