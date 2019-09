Jako národ se nevzděláváme, řekl Nešpor španělskému spoluhráči

Úleva?

Pomezní měl hned praporek nad hlavou. Jsem tímhle pověstný. Zase jsem si řekl: Á, opět jsem v ofsajdu. Ale když se tím video zabývalo delší dobu, věřil jsem, že by to mohlo vyjít. I když jsem byl radši smířený s tím, že to neuzná. Video mě ale pozitivně překvapilo. Byl to zlomový gól. Těžké utkání, vůbec jsme se tam nemohli dostat, asi to nebylo moc líbivé, ale tři body zůstaly tady u nás, takže jsme za to šťastní. Jsem rád, že po zápase jsme měli dva dny volno a já se můžu dát trošku do kupy, protože jsem měl problémy s kyčlí.

Čekali jste, že Opava bude hrát v takovém bloku?

Ano, hluboký blok jsme čekali, že se do nich budeme těžko dostávat. První poločas jsme si nevytvořili moc šancí. Když jsme se dostali do centrů, tak přelétly celé vápno. Když na vás soupeř takhle čeká a my v předfinální fázi nedáme kvalitní centr, tak z toho žádná šance nebude. Pomohl nám první gól, protože Opava otevřela hru, musela hrát trošku dopředu, vznikly brejky a ty jsme využili. Tomáš Zahradníček dal z něj druhý gól.

Když bek Vepřek pokazil centr, poměrně ostře jste ho kritizoval.

Máte pravdu. Kluci jsou na mě taky naštvaní, když nedám v šanci gól. A když vidím krajního hráče, který má čas dát kvalitní centr, a nedá ho, tak máte v zápase emoce, já jsem impulzivní typ. Není to myšleno na toho dotyčného špatně. Mrzí mě to, štve mě to. Horší by bylo, kdyby mě to neštvalo.

Říkáte si, kde byste byli, kdybyste neztratili body v závěru s Karvinou, Bohemkou i na Slavii?

Máte pravdu, to jsou ztracené body. Na Bohemce jsme dali dva góly a prohrajeme 2:3. A ještě penalta na Slavii v poslední minutě. Kdybychom těch šest bodů měli, bylo by to hezké, takhle je to trošičku hororové. Ale realita je taková. Vždycky najdete, kde byste mohli mít víc nebo méně bodů.

S Jakubem Yunisem se na hrotu střídáte. Gól vám pomůže, že?

Útočníkovi vždycky pomůže gól, zvedne to sebevědomí. Konkurence musí být, já jsem rád. Hráč pak víc válčí o místo v tréninku. Ale je to zase o povaze člověka, jestli s tím chce bojovat, nebo nechce a chce být dvojka nebo trojka. Já jsem rád za každou minutu, to říkám pořád dokola celou kariéru. Mě fotbal baví. Mám rád pocity po vyhraném zápase, atmosféru v kabině, týden je pak lepší. Vždy odevzdám nejvíc, co můžu – ať budu hrát deset, nebo devadesát minut. A gól? To je nepopsatelný pocit, euforie. Odmala proto hrajete fotbal. Máte pak pár sekund největší radost.

Jak vám pomůže González?

Pablovi se snažím překládat. První, co mi řekl, že tady lidi málo mluví anglicky. Řekl jsem mu: Holt, jsi v Česku. My se jako národ bohužel moc nevzděláváme, nerad to hodnotím negativně, ale je to realita. Fotbalově nám pomůže. První zápas byl pro něj těžký, protože milion lidí na něj chrlí milion informací, a zvládl to dobře. Kvalitu má. Tyhle národnosti jsou energičtí lidé.

Tým angličtinou nevládne?

Milan Kerbr se s ním snaží bavit anglicky, pak vedoucí Aleš Škerle. Ale hráčů se najde málo. Perfektně anglicky umí fyzioterapeut, protože žil v Austrálii. Nejlepší je jít do světa a vykoupat se v tom rybníčku.