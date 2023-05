PONEDĚLNÍK: Sparta jde za titulem na morál. A koho zajímá Liberec?

Nikdo se za čas nebude ptát, jak lopotný finiš sparťané měli. I když na minelu Valeše, která je k mistrovským oslavám přiblížila, se nezapomene nějaký pátek.

Jediné vysvětlení je, že byl z nějakého důvodu přesvědčený, že sudí hru přerušil. O Kuchtovi za zády vědět musel. Stane se to i v lepších ligách lepším brankářům. Tohle byl pro soužící se Spartu dárek z klokaní kapsy.

O sedmé penaltě v osmi ligových zápasech po skandální návštěvě sparťanského šéfa Daniela Křetínského v kabině rozhodčích nemohlo být nejmenších pochyb.

I když až na tu na Slovácku všechny komise sudích pravidlově posvětila, je to statistická zajímavost, nevídaný nárůst křivky. A to mohl kapitán Krejčí kopat proti Bohemce desítky dvě, když si Valeš spletl jeho hlavu s míčem. I tak je třináct gólů defenzivního univerzála Krejčího v sedmnácti zápasech fenomenální bilance.

Klokani hráli dobrý part, gólová akce zakončená rachejtlí Adama Jánoše patří k ozdobám kola, avšak na výsledek, kterým by si upevnili čtvrté místo zaručující předkolo Konferenční ligy, to nestačilo.

Nahrála jim ovšem remíza Slovácka s Olomoucí, která se mohla do napínavého boje o Evropu ještě naplno vrátit, kdyby po výhře v Plzni udržela vedení také v Hradišti, jenže v 85. minutě o něj přišla.

Poslední dva zápasy začíná jen na lavičce Sigmy středopolař Martin Pospíšil, na ligu nadstandardní fotbalista, který téměř nezkazí balon. Avšak trenéři mu vyčítají, že se nedotahuje tolik do finální části hřiště, aby mohl více ohrozit protivníka. A tak svou největší posilu posadili.

Slavia si udržela teoretickou naději na titul díky dvěma trefám útočníka Václava Jurečky proti Plzni. Jeho způsob zakončení je na vysoké úrovni. Hlavně druhý zásah o vzdálenější tyč nebyl vůbec snadný kop, ale Jurečka vypálí tak, že brankář nemá nárok zasáhnout.

Kováč nenechal na Nitovi nit suchou

Tuze napínavá je skupinu o udržení. Přímému sestupu se snaží vyhnout Zlín, Brno i Pardubice, rozdíl jediného bodu nenechá spát klidně nikoho.

Zlín se vrátil do hry výhrou v Pardubicích, pod kterou se podepsal kardinální chybou brankář Florin Nita. Nit suchou na něm nenechal trenér Radoslav Kováč, třebaže je to především rumunský gólman, kdo výrazně zvedl defenzivu Východočechů.

Jistě, Nita měl centrovaný míč v klidu lapit do rukavic a nepouštět ho do zámezí, je to mrzutá chyba v nejhorší chvíli. Otevřenou kritiku své opory po utkání v emocích ještě pochopit jde, ale tahat do ní, jak královsky je placený, už týmově nepůsobí. Od trenéra tohle slyšet nechcete. Po dvou lapených penaltách v Brně je z hrdiny padouch. I takové příběhy dělají fotbal fotbalem.

Kováč se sympaticky snaží k záchraně protančit, na pardubickou hru se dobře dívá a gól Černého do prázdné brány po krásné kombinace pohladil fotbalovou duši. Poslední dvě kola však už budou o nervy. Samozřejmě že s Nitou v bráně, lepšího Kováč nemá.

Záchranu slaví s úlevou Teplice navzdory porážce v Ostravě. Uvidíme, kam skláře posune kouč Zdenko Frťala v příští sezoně.

Větší progres se čeká hlavně od trenéra Pavla Hapala v Baníku. Jeho předzápasové prohlášení pro klubový web, že není prostor na zkoušení mladých hráčů, neboť soupeři hrají o záchranu a nebylo by to vůči nim správné, vyvolalo pozdvižení u ostravských fanoušků, kteří by si přáli, aby jejich trenér hleděl hlavně na zájmy jejich klubu.

Ostatně, co si neuhrály ostatní týmy v dlouhodobé části, je jejich problém. I kdyby Baník nastoupil s juniorkou, nemohly by ani pípnout.

Mimo centrum pozornosti vrcholí skupina o umístění. Hradec Králové se s azylem v Mladé Boleslavi rozloučil výpraskem 0:4 od Liberce.

Votroci se už těší do svého nového krásného stadionu a na diváckou podporu. Jako hlavní trenér je povede Jozef Weber, což je do jisté míry překvapivá volba. Větší trenérské jméno typu Vítězslava Lavičky by hradecké slávě slušelo, ovšem pokud je hlavním úkolem trenéra především navázat na nízkonákladovou práci Miroslava Koubka, nemusí být Weber špatná volba.

Kam se posunou Olatunji a Tupta?

Asi nejvíc, co šlo, vytěžil z Liberce kouč Luboš Kozel. S mladým týmem hraje zajímavý fotbal. Otázka je, jestli někoho zajímá.

Návštěvy jsou v Liberci tristní. Nedá se však předpokládat, že majitel klubu Ludvík Karl po 28 letech šéfování Slovanu něco zásadně změní. Tři tituly jsou už zaprášená minulost, i když krásná, co by za ni jinde dali.

Odchovance abyste ale v sestavě pohledali a milionový bonus za sedmé místo těžko pomůže k uplatnění tučné opce na ofenzivní tahouny Olatunjiho s Tuptou. Reálnější je, že budou od léta na lepších adresách. A tak se to má s Libercem roky. Pro trenéry je to práce o neustálém budování osy týmu. Ale pořád je to liga a pořád je tam kvalita, byť mnohdy dočasně na hostování.

Silný mančaft uměl v Olomouci poskládat někdejší boss Jiří Kubíček, který už má dlouho jiné zájmy než fotbal.

Nyní se zamotal do kuplířské aféry, když v jižní tribuně Androva stadionu pronajímal nebytové prostory osobě, jež z nich udělala privát. A tak tam naběhl protimafiánský útvar, neboť jde o síť takových podniků po celé republice. Obvinění čelí sedm lidí.

Třeba Kubíček skutečně netušil, k čemu jeho majetek slouží, v opačném případě můžeme očekávat někdejšího místopředsedu svazu u soudu. Ostatně je to už taková tradice bývalých vlivných mužů české kopané. Pád na dno z výšky má za sebou třeba Aleš Chvalovský, nyní vězení hrozí zase Miroslavu Peltovi či Romanu Berbrovi.

Pěkné ponedělí.

A nezapomínejte, že fotbal je nejkrásnější přímo na tribuně. Na každé.