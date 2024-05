Ústí má kněze fotbalu. Otec Gabriel žehná týmu a rozmlouvá s fanoušky

„Než začal zápas, přišel jsem a klukům jsem dal požehnání ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Aby se jim dařilo, aby jim Bůh požehnal a oni měli v srdci pro Boha místo,“ líčil otec Gabriel, ale do fotbalové šatny z pověrčivosti nezašel. „Byl jsem před stadionem, mezi lidmi, kteří přišli kluky podpořit. Podpora je taky velice důležitá. Všechny vždycky zvu, aby chodili v Ústí na fotbal.“

Od poloviny jarní části na něj chodí taky.

Jako farář Řecké pravoslavné církve v sutaně, se skufií na hlavě a s omoforem kolem krku místo fanouškovské šály. Někteří příznivci si za ním přišli pro radu, s řadou dalších se fotil. Na rozdíl od většiny svých kolegů se snaží víru popularizovat i přes sociální sítě.

„S otcem Gabrielem spolupracujeme ve firmě už dlouho, takže šlo jen o přirozený vývoj dostat ho do klubu, protože je potřeba aktivizovat všechny zdroje včetně Pánaboha,“ potutelně se usmál svérázný majitel klubu Přemysl Kubáň, který víří fotbalové vody pravidelně. „Já věřící nejsem, ale hodně lidí ano. A nikdy nevíte. Může to pomoct, určitě to neublíží.“

Kučera, třiačtyřicetiletý rozvedený právník, který vychoval tři dcery, pracuje v advokacii. Je i studentským kaplanem strahovských kolejí a zároveň káže, zpovídá a slouží byzantskou liturgii v Domově důchodců Sue Ryder v Michli.

„A od jara jsem oficiálním farářem ústeckého fotbalu. S Viagemem spolupracuji už dlouho, firma dělá i různé sociální věci, které pomáhají také lidem v Ústí. Což mě oslovuje,“ vyznal se otec Gabriel.

Divácký rekord

na třetí lize Na třetiligové utkání domácího Viagemu Ústí nad Labem s vedoucími Velvary přišlo 1 678 diváků, letos nikde víc v ČFL nebylo. Museli skousnout porážku 0:1, po níž Velvary odskočily konkurentovi už na devět bodů. O vítězství rozhodl gól Jakaba sedm minut po přestávce v době, kdy domácí měli zraněného beka Březinu a ještě nevystřídali.

Ústecký kraj je nejvíce bezbožný v celém Česku, k víře se podle Českého statistického úřadu hlásí jen 16 procent jeho obyvatel, takže drtivá většina jsou ateisté. Pro srovnání, nejvíce lidí – 55 procent – se k náboženství kloní ve Zlínském kraji. Podle otce Gabriela jsou v ústecké šatně nejméně dva fotbalisté věřící. Kapitán Jakub Mareš novinku z ranku marketingových řešit nechtěl. „Takhle to tady je a já k tomu nemám co říct…“

Kubáň nadnesl: „Pan farář svým vzorem a příkladem třeba přitáhne k víře i mladé lidi. Uvidíme.“ A uznal: „Samozřejmě to může být vnímané jako bizár, nezvyklé to je. Já ještě faráře na fotbale neviděl, ale je to podobné jako naše průkopnictví s moderátorkami. S nimi jsme taky začali jako první a očekávám, že další kluby se budou přidávat. A je možné, že tohle je první farář fotbalového klubu, ale určitě ne poslední.“

Právě ústecká moderátorka Táňa Bystroňová otce Gabriela zpovídá v rámci youtubového kanálu Herna s knězem. Přitom ona je jako vyzývavá blondýna spíš prototypem ďábla. „Snažíme se, aby to bylo vyvážené, důležitá je rovnováha. Ve všem, i v životě. Takže Bůh i ďábel,“ zakřenil se Kubáň.

Před některým z ústeckých zápasů půjde otec Gabriel dokonce na hřiště. „Každý ví, že požehnání je deset procent k dobru, to je taková stará poučka,“ prozradil.

V zápase roku však, zdá se, měly očko u Všemohoucího hostující Velvary. Vždyť jejich bulharský trenér Vasil Boev, aniž věděl o otci Gabrielovi na tribuně, po velkém vítězství tvrdil: „Při šanci Černého při nás stáli všichni svatí. Ten nahoře nám vrátil, co nám vzali v jiných zápasech.“

Ústecká ztráta na lídra nakynula již na devět bodů, chybí pouze šest kol. Viagemu už nejspíš nepomůžou ani modlitby.