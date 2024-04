Ústí není Sparta! Tady můžu barvy měnit, zatím vás není moc, vzkázal šéf fandům

„Možná se vám nebude líbit, co řeknu, ale nemůžeme nás srovnávat se Spartou a Slavií. Nikdy bych si nedovolil ve Spartě vyměnit rudou barvu, protože jiná se mi líbí víc,“ povídal Kubáň třem zástupcům fanklubu na schůzce, jejíž část Viagem zveřejnil na sociálních sítích. „V Ústí to ovšem nevnímám až tak dramaticky zakořeněné. Já chápu, že vy ano, žijete v tom možná desítky let, ale není vás na mě takové množství, abych si to nemohl dovolit.“

Viagem zařadil k modré a bílé ještě třetí barvu, červenou. Objevila se i na nové šále, kterou Armové demonstrativně spálili. Majiteli to vyčítají, neboť jejich vlajky a chorály vycházejí z původní dvojkombinace. „Kdyby sem přišel někdo a dal mi milion korun za to, že dresy budou žluté, tak zítra žluté budou,“ trval na svém Kubáň. „Jsou mnohem významnější kluby než Ústí, kde docházelo ke změnám barev.“

Od letošní sezony se ústečtí fotbalisté doma oblékají do blankytně modrých dresů à la Lazio Řím. „Nechápu, proč z nich zmizela bílá barva, na tom máme postavené úplně všechno,“ zopakoval výtku fanoušek Marek Košín. „Zmizela jednoduše proto, že se mi nelíbí, že se mi nelíbily dresy. Domácí variantu jsem vybral já za to, že jsem si koupil klub,“ vysvětlil Kubáň.

Úpravy se dočkají alespoň šály. „Aby odpovídaly tyrkysové barvě,“ objasnil první muž klubu. Karel Červený, lídr fanklubu, to přivítal: „Přiznal, že šála bylo jeho zaváhání, že ji schválil, když toho zrovna měl hodně. Teď bude v barvách Viagemu a nově budou i růžové pro ženy.“

Venku tým nastupuje v červené sadě. V tomto případně klub plánuje změnu, kterou dostala na starosti moderátorka Táňa Bystroňová. „Je žena a má vkus. Předpokládáme, že ve svém výběru vezme v úvahu názory fanoušků, se kterými to bude aktivně řešit, ale konečné slovo bude mít ona,“ oznámil klub.

Ještě před loňským příchodem Viagemu ústecký fotbal fanouškovsky strádal. I proto Kubáň a spol. spustili revoluci. Marketingem tropí rozruch, aby na sebe upoutali pozornost.

Táňa Bystroňová, nová moderátorka FK Ústí nad Labem, klubový dres ukázala i na legendárním brazilském stadionu Maracaná.

„Jsem přesvědčený, že sem dostaneme nové fanoušky, byť se to nikomu předtím nepovedlo. Což je jeden z důvodů, proč všechno dělám. Beru to jako výzvu. Když mi někdo říká, že to je nemožné, tak to je přesně něco pro mě,“ motivuje Kubáně. „Chceme klubismus v lidech vychovat, už od pěti šesti let, čas hraje pro nás. Já tady nejsem na jednu sezonu. Za deset nebo dvacet let to bude vypadat jako v Drážďanech, to je náš cíl.“

Návštěvností budou Drážďany nedostižné, se čtyřtisícovou kapacitou nemůže Ústí konkurovat Stadionu Rudolfa Harbiga pro 32 tisíc lidí. Šéf Viagemu chce probudit podobné nadšení, zápal, hrdost a klubismus jako u německých sousedů.

„Nejsme Sparta, nejsme Slavia, jsme Ústí nad Labem. Máte tady nějakou fanouškovskou základnu, ale ona je minimální. Je mnohem míň Armáků, než bude Viagemáků. Ještě to neplatí, ale postupně to bude růst,“ nepochybuje Kubáň.

Armové, hlásící se k dřívějšímu názvu klubu Arma, si setkání pochvalovali. „Něco jsme si vyříkali, dozvěděli jsme se spoustu věcí, jak to pan majitel má a nemá. My pojedeme dál na modro-bílé Armě a jemu budeme přát hodně fanoušků Viagemu,“ vzkázal Červený.

Při zápase s béčkem Liberce držel kotel tichý protest. „Nejde o majitele, ale o kluky, takže už zase fandíme.“ Nástup nového vlastníka, který klub zachránil před volným pádem, ovšem vlajkonoši berou s povděkem. „Ve spoustě věcí jsme se shodli.“