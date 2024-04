PONEDĚLNÍK: Čertík Angelo, zmetek na lisu. Zaslouží Nezmar druhou šanci?

Povzbudivé nebyly ani debakly od Liverpoolu na závěr jinak velmi úspěšného evropského tažení. Ale to je pryč, Sparta musí napnout síly na ligu a český pohár, v němž potřetí v řadě postoupila do finále.

Když se ze hry vytratí lehkost, je potřeba hrát organizovaně, týmově a především bez zkratů, jaké opakovaně předvádí ekvádorský čertík Angelo Preciado. Nejde jen o další vyloučení hned po odpykání trestu. Klukovin, jež mohou vyjít zatraceně draho, předvedl už několik.

Devátá červená karta v ligovém ročníku pro sparťany je otřesná vizitka k zamyšlení a k důrazné reakci.

Před týdnem o zbytečných kartách mluvil plamenně i olomoucký trenér Jiří Saňák: „Je to jako když uděláte zmetek na lisu. Dlouhodobě chci pracovat s mančaftem, který si uvědomuje, že je to týmová hra, nejde to řešit egem. Pokud by to takhle pokračovalo dál, a já tady budu, tak tady ten hráče nebude. Nebudu ho chtít, nebudu ho stavět. To je jediné, co můžu udělat. Pokud se nepoučí, takové hráče v mužstvu nechci. Chápu emoce, ale odsud potud.“

Zřejmě podobnou řeč uslyšel od trenéra Briana Priskeho i Preciado. Po čistém zákroku Sakaly v pokutovém území neunesl od mladoboleslavského záložníka fén, loktem se po něm ohnal, trefil jej do stehna, následoval teatrální pád Sakaly a Preciadův údiv na cestě do sprchy půl hodiny před koncem pracovní směny. Přitom fotbalista je výborný, což dokazuje i na mezinárodní scéně. Tímto však neškodí jen sám sobě.

Příkladem v disciplíně by měl jít i realizační tým, ale také Priske příští mač na Bohemians kvůli čtvrté žluté kartě vynechá. O chování laviček, nejen sparťanské, už toho bylo napsáno dost. Prostor pro velké zlepšení napříč ligou však zůstává.

Mladá Boleslav sice přesilovku nevyužila, plichtu především ubránila, ale čtyři body se Spartou v ročníku se počítají.

Karviná znovu nedovolila Plzni ani gól

Čtyři body proti Plzni si cení předposlední Karviná. Brankář Holec proti nejvíce skórujícímu mančaftu soutěže udržel podruhé čisté konto, střelu zastavil i obličejem a odměna stála za to. Plzeň víc než ztráta bodů mrzí zranění smolaře Jana Sýkory, který po zákroku protivníka utrpěl vážné zranění kolene a čeká ho dlouhá pauza.

Viktorka má na třetí pozici klid, na druhé i čtvrté místo má dvanáct bodů, teď jí čeká krásná výzva ve čtvrtfinále Konferenční ligy. Celý tuzemský fotbal v čele se Spartou a Slavií jí bude držet palce, aby aspoň kruciální bod proti Fiorentině uhrála a Česko mělo od ročníku 2025/26 přímého účastníka v Lize mistrů.

Slavia má na čele jednobodový náskok, Bohemku doma porazila díky trefám olomouckých odchovanců Petra Ševčíka s Mojmírem Chytilem, jenž skóroval v lize už podvanácté a zaslouží pochvalu za to, jak se po přestupu do většího klubu vůbec nerozkoukával a dokonale zapadl.

Tedy nezapadl, vyčnívá. Gólovou akci krásně rozjel i zakončil, pas Douděry do kapsy byl ukázkový. Stejně jako rána nártem Ševčíka, rozhodně byl měl pálit častěji, nečekal by pak na gól 693 dní, což je u tak skvělého záložníka pozoruhodný půst. Hlavně ať zdraví drží. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský zapsal 191. vítězství v lize a dotáhl se na prvního Pavla Vrbu. Respekt a gratulace.

Nová éra Slovanu přitáhne diváky

Do nové éry vstoupil Liberec s majitelem Ondřejem Kaniou, který podle očekávání vsadil na schopnosti generálního ředitele Jana Nezmara.

Bezpochyby je to krok, jenž dává Slovanu záruku drtivé většiny správných rozhodnutí, koncepčního myšlení. Jenže těžko za to tleskat a nemít na mysli policejní odposlechy v kauze Romana Berbra, které Nezmara nevykreslují zrovna jako skauta.

Měl by dostat druhou šanci v době, kdy už není potřeba jezdit na oranžovou, neboť věříte, že dopravní policie odvádí svou práci podle nejlepšího svědomí? Nechť etická komise posoudí.

Slovan na úvod nového majitele potěšil demolicí mdlého Slovácka. Fanoušci Liberce si musí připadat jako u vytržení. Poslední roky jich na stadionu ubývalo, ale také marketingové oddělení dostane svěží vítr a prostředky, jak vrátit diváky do ochozů, ať už se sen ambiciózního podnikatele o bájné znělce Ligy mistrů zhmotní, či nikoli. Snít je důležité.

Těžko říct, zda o nové smlouvě v Liberci může snít i trenér Luboš Kozel. Po výhře v Plzni přidal další argument pro své setrvání, ač se hojně spekuluje o příchodu Radoslava Kováče z Pardubic.

Co by za svěží vítr ve vedení klubu dali fanoušci Olomouce, ale třeba se také dočkají. Americká společnost Blue Crow Sports Group má brzy předložit nabídku. Sigma se marně snaží na jaře něčeho zachytit, prohrála i ve Zlíně, z posledních jedenácti utkání vyhrála jediné. Hanáky čekají do konce základní části Jablonec, Slavia a Sparta.

Udržet se aspoň ve střední skupině bude šichta. Přitom ve Zlíně začali nadějně, prvních třicet minut se dostali do šesti zakončení, ovšem pak úřadoval devatenáctiletý záložník Tom Slončík, jenž dvěma góly a jednou asistencí zařídil velmi důležité tři body. Jen tak dál a více kurážných trenérů, kteří se nebojí ohrát mladíky v lize.

Kocourek u videa penaltu nenašel

Bohužel ještě pořád překvapují rozhodčí u videa a to nejen obsazením. Někdy složitě hledají penaltu a vstupují do hry zbytečně a jindy zase ne, třebaže by měli. Těžko si vysvětlit, proč sudí Kocourek v přenosovém voze neupozornil kolegu Radinu na hřišti, že pardubickému Patrákovi brnknul o patu českobudějovický Králik.

Že je to na penaltu málo, by mohl konstatovat jen někdo, kdo nikdy fotbal nehrál. Tohle ustát nejde a je povinností bránícího hráče, aby svůj pohyb zkoordinoval (zpomalil) tak, aby k tomuto lehkému, leč fatálnímu brnknutí nedošlo. V opačném případě musí být potrestán. Radina však penaltu nenařídil, Kocourkovi nepřišlo, aby doporučil změnu verdiktu.

Komise rozhodčích se však za sudí postavila. „Králik zpomalil svůj pohyb a zjevně se snažil vyhnout kontaktu s hráčem domácího družstva. Z dostupných záběrů se nejednalo o přestupek a VAR správně neintervenoval,“ oznámila.

Poslednímu Dynamu v závěru zařídil cennou plichtu krásnou hlavičkou po rohovém kopu matador Ondrášek. Detaily, co v boji o záchranu mohou rozhodovat. Škoda při dnešních možnostech.

I v tomto kole se nevyvarovali velkých chyb také brankáři. Jabloneckému Hanušovi zapadl do kasy centr ostravského Kpoza a také díky tomu čtvrtý Baník bral tři body. Ještě větší kiks předvedl po návratu do brány teplický mazák Tomáš Grigar. S rozehrávkou váhal tak dlouho, až napálil hradeckého Vašulína, jenž zamířil do odkryté branky.

Chybky v práci děláme tu a tam všichni. Někdy stojí miliony. Skok o 270 milionů za vysílací práva je pro fotbalovou ligu a kluby krásný posun, díky za něj, ovšem těžko se zbavit dojmu, že někdo předtím udělal drobný zmetek.

Zrušení pozice předsedy Ligové fotbalové asociace, kterou dlouhé roky zastával Dušan Svoboda, s tím nesouvisí.

Pěkné ponedělí bez zmetků na lisu.