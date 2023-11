Z ghetta do dresu. Z vtípku je projekt, dva romští kluci už kopou za Ústí

„Líbí se mi to tady. I hráči, trenéři. Hned jsem se skamarádil,“ vypráví Husák na sociálních sítích ústeckého klubu, oblečený do stejnokroje ústecké fotbalové mládeže.

Příběh, jak vznikla nadace Vykopej se, je už profláklý, avšak stále poutavý. Všechno začalo mystifikací s oplácaným studentem, kterému zámožný taťka koupil pár minut v třetiligové sestavě za půl milionu korun. Když tahle vtipná kazmovina na podzim obletěla celý svět coby reálná zpráva, noví majitelé Army šli s pravdou ven. Dřív, než plánovali.

Chtěli upozornit na klientelismus ve fotbale a zároveň oznámit zrod projektu, který pomáhá sociálně znevýhodněným dětem. Ve fotbale i v životě. Husák je jeho prvním Mohykánem.

„Tréninky jsou náročné. Ze začátku jsem dost věcí nechápal, teď už vím. Zápas se mi docela povedl,“ povídá školák z předlického ghetta, trošku nesvůj z kamery a nového světa, v němž se učí fungovat.

Viagem se spřáhl s fotbalovo-futsalovým klubem Mongaguá z problémové ústecké čtvrti Krásné Březno a jeho zakladatelem Lukášem Pulkem. Během dvou náborů trenéři okukovali adepty pro ústeckou mládež, s dětmi na hřišti dováděli hráči áčka. A chlapec se štíhlýma nohama, mrštný jako gazela, je zaujal. Na Armě je měsíc, stihl na patnáct tréninků a utkání s Mladou Boleslaví.

Týden po něm „narukoval“ o rok mladší David Horváth z nechvalně proslulého sídliště Mojžíř, které v poslední době plní stránky novin. Zvládl deset tréninků a účast na turnaji.

Pulko stvořil Mongaguá před osmi lety v době, kdy podporoval kampaň Say No To Racism. A nově navázaný pakt s Viagemem si nemůže vynachválit. „Vnímám to jako obrovskou příležitost především pro děti a mládež, kterým život nepřinesl zrovna nejlepší podmínky pro jejich budoucnost,“ říká muž, jemuž potřásl rukou i papež František ve Vatikánu jako členovi týmu Světové romské federace.

O prvních dvou vyslancích Mongaguy v ústeckém klubu, tedy Markovi Husákovi a Davidovi Horváthovi, tvrdí: „K nám přišli teprve před rokem. A během tohoto roku se jejich přístup nejen k tréninkům, ale i ke škole výrazně zlepšil. Mongaguá totiž není jen klub, kde děti sportují. Používáme sport jako prostředek k eliminaci patologických jevů a k motivaci dětí ke studiu.“

Koncept bohulibého projektu vítá i Jáchym Bechyně, trenér kategorie U13, kam Marka Husáka zařadili. „Líbí se mi, že výchova probíhá na hřišti i mimo něj, což kluky může posunout o krok dál,“ vyzdvihuje. „Marek se na fotbal těší, má ho rád, vyzařuje to z něj. Už z Mongaguá je k tomu vedený. A když vidíte na děcku chuť, je to nejhezčí věc, co může být.“

Naplno se projekt Vykopej se rozběhne na jaře, jak se původně plánovalo. Pomůžou s ním i školy a tělocvikáři, zároveň bude pokračovat výběr po sídlištích. Dostane se někdo z ghetta přes mládež až do profesionálního fotbalu?