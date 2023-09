Nejbláznivější přestup všech dob! Svět ohromila smlouva pro metráčka z Ústí

„Tohle musí být nejbláznivější přestup léta!“ hlásá na svém instagramovém profilu BBC Sport. Jeden z diskutujících Michael Lore reaguje: „Banda bohatých dětí se chystá běžet k mamince a tatínkovi a prosit o tohle.“ Britský bulvární The Sun si přisazuje. „Nejpodivnější přestup všech dob,“ píše.

Podle verze ústeckého klubu dvaadvacetiletý korpulentní nesportovec hrál maximálně fotbal na počítači. Ve firmě Viagem, která oddíl vlastní, pomáhá s hosteskami, studuje práva. Vysnil si, že chce zasáhnout do soutěžního zápasu, což prý jeho otce vyburcovalo. Slíbil sponzorský půlmilion, když jeho synek dostane prostor na hřišti.

Vedení přikývlo, chce mu dát zhruba deset minut za rozhodnutého stavu. V pátek 22. září se Podhajský v domácí partii s Teplicemi B posadí poprvé na lavičku, na jaře má vyběhnout už i na hřiště.

Klub s ním dolaďuje smlouvu, už ho zaregistroval na Fotbalové asociaci České republiky. Pozor však, noví majitelé ústeckého fotbalu jsou zdatní mystifikátoři, což dokázali už při představení nového klubového loga. Takže příběh může dostat zcela jinou pointu. Zatím si však žije vlastním životem a baví skoro po celé planetě.

Server Sport Bible referuje o článku iDNES.cz, zmiňuje i anketu, podle níž je situace pro klub a (ne)hráče win – win. „A představte si scénu, když dá v závěru vítězný gól,“ zasnil se autor a přidal dva řehtající se smajlíky.

Bosenský web n1info.ba v titulku zmiňuje světovou superstar, která se z Ústí (a Teplic) odpíchla k zářivé kariéře. „Bývalý klub Edina Džeka přivedl fotbalistu, který nikdy nikde nehrál!“ svítí z internetových stránek. Server připomíná, že Džeko oblékal ústecký dres v roce 2005 na hostování z Teplic, odehrál 15 druholigových zápasů a vstřelil šest branek.

Server N1.bih referuje o příběhu Martina Podhajského, který má nastoupit za třetiligový Viagem Ústí nad Labem, ač nikdy nehrál fotbal.

Italský web fanpage.it se pozastavil nad tím, že start mladíka, který nikdy fotbal nehrál, není přijímán negativně. I on odkazuje na anketu iDNES.cz, podle níž s tím 63 procent hlasujících čtenářů nemá problém.

Podle indického sportovního serveru mykhel.com bláznivý přestup připomíná závan starých, zašlých časů. Stránky polského televizního kanálu TVP Sport podotýkají, že „o podivnosti není ve fotbalovém světě nouze, ale řada fanoušků se s tímto jistě setká poprvé“ a že „na postavě Podhajského je vidět, že se sportem nemá nic společného“.

Nad zprávou se podivuje i bosenský web faktor.ba: „Jsme svědky jedné z nejbláznivějších věcí, kterou jsme v poslední době slyšeli. Pochází z České republiky, kde třetiligový klub Viagem Ústí získal posilu, ale přitom to není fotbalista. Novým hráčem klubu se totiž stal mladík Martin Podhajský, který jako fotbalista ani nevypadá, a to díky tomu, že jeho otec klubu zaplatil 20 000 eur za to, aby nastoupil na 10 minut.“

Také islandský server fotbolti.net žasne, co je v Česku možné. „Zajímavý trik. Samozřejmě si můžete klást otázku, zda je to vůbec profesionální. Ale za dobrou cenu je asi možné vše,“ konstatuje.

Od BBC Sport zprávu přejímají rovněž servery ve střední a jižní Americe. I tam si prožili jeden neuvěřitelný příběh zmapovaný ve strhujícím dokumentu Kaiser: Nejlepší fotbalista, který nikdy nehrál fotbal. Pojednává o Carlosi Henrique Raposovi, který je známější jako Carlos Kaiser. Léta působil i v brazilských velkoklubech jako Botafogo, Flamengo, Fluminense či Vasco da Gama, přitom v životě nenastoupil do žádného zápasu.

Podhajský ho trumfne – taky nikdy nehrál fotbal, ale do zápasu by na rozdíl od něj naskočit měl.