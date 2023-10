Ústecké vylomeniny? Už pomáhají a hráči je berou. Máme na zádech terč, cítí Hyčka

Mystifikace s logem i smyšlený příběh cvalíka Martina Podhajského, jemuž měl jeho táta koupit 10 minut na hřišti za 500 tisíc korun, strhly na ústecký fotbal nebývalou pozornost. V druhém případě i mezinárodní. A z týmu nadupaného exligisty se tak stala ještě cennější kořist.

„Když se jde za postupem, tak to prostě je,“ počítá Hyčka s tlakem, pod nímž se jeho parta s mazáky Marešem, Kučerou či Zoubelem ocitla.

Pro marketingové blázniviny nových majitelů má pochopení. „Myslím, že z určité části je vede i snaha přilákat sponzory. Fotbal něco stojí, takže je potřeba, aby se o nás vědělo,“ nevadí Hyčkovi humbuk. „Já sice za kariéru tolik klubů neprošel, dá se to spočítat na prstech jedné ruky, ale takové vedení jsem nezažil. Jsou mladí, energičtí. Jdou do toho jinak než ostatní vlastníci.“

Kulišárna s Podhajským vyústila v založení nadace Vykopej se, která podpoří sociálně znevýhodněné děti. První talent, kterému Viagem ve své akademii pomůže, už klub ve spolupráci s fotbalovo-futsalovým oddílem Mongaguá z problémové ústecké čtvrti Krásné Březno vybral.

Někdo ztřeštěným marketingovým akcím Přemysla Kubáněho a spol. tleská, najdou se však i odpůrci, které zajímá čistě jen to, co se děje na hřišti.

„Narážky poslouchám z více stran. V práci, v rodině nebo když jdeme s kluky na kafe. Padají různé otázky. Pár lidí to přede mnou odsoudilo, mně osobně to nevadí. Jsem rád, že je o nás takový zájem. Když se o nás mluví, je to hezké,“ souzní s Hyčkou i jeho spoluhráč David Černý; oni dva se potkali už v ligových v Teplicích.

Nabušený kádr svádí k domněnkám, že Ústí bude ve své skupině ČFL konkurenci válcovat. Zatím je však čtvrtý, tři z devíti duelů prohrál, osmkrát ale nastoupil venku.

„Obnova mančaftu je skvělá,“ nevidí to Černý černě. „Ke konci minulé sezony jsme se trápili, až jsme se protrápili k záchraně. Tohle je restart a jsem rád, že u něj můžu být. Nechci říct, že jsou do nás vkládané přehnané naděje, máme tým na postup. Jenže jsou tady Brozany, Velvary, Zápy, nebude to snadné. A máme ztrátu. Když však bude doma chodit velká návštěva jako na béčko Teplic, budou i výkony stoupat.“

V pátek ekipa trenéra Branislava Sokoliho podruhé vyběhne na Městský stadion, aby přeprala Přepeře a upozornila na sebe i na hřišti. Větší poprask zatím způsobuje marketing.

„Vlítli do toho dobře, přitáhli pozornost. Jsou kluby, o kterých si nepřečtete článek, to o nás neplatí. Přípravu a soustředění na zápas to nenaruší, jde to mimo nás,“ ubezpečuje Hyčka. „Já jsem za ambice rád. Třetí liga je pro klub i město málo.“