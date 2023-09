Odhalení! Bohatý táta a sestava za půl milionu? Naopak, boj proti protekci

„Náš příběh je postavený na reálném základě, jen směšně podaný,“ uvedl Matěj Svojše, obchodní ředitel Viagemu.

Klub informoval, že metráček Podhajský, který hrál fotbal jen na počítači, na jaře nastoupí za ústecký tým. Za půlmilionový sponzorský příspěvek mu měl místo v sestavě koupit jeho táta a vedení klubu plánovalo, že ho na hřiště pustí za rozhodnutého stavu na deset minut. „Půl milionu na zemi neleží,“ opakoval prezident klubu Přemysl Kubáň.

Příběh se rozletěl do světa a Podhajského – studenta práv a zaměstnance Viagemu – bombardovali lidé i fotbaloví agenti kupou zpráv. Byť ho klub skutečně zaregistroval na Fotbalové asociaci České republiky, bylo neudržitelné, aby to klub dotáhl do konce, aniž by se provalil skutečný smysl jeho bizarní akce.

Blížící se odhalení naznačoval už páteční rozhovor ústeckého manažera Vasila Knora pro klubovou televizi po vítězství 1:0 v České Lípě. Otec Martina Podhajského měl prý k půl milionu přihodit další peníze, aby jeho syn dostal nejlepší místo v autobuse. „Táta vyšponoval cenu ještě o 30 tisíc, Martin bude sedět v autobuse s trenérem, kde dostane vešteré taktické rady k zápasu,“ cukaly koutky Knorovi.

„Chtěli jsme upozornit na obecný problém, který je nejen ve fotbale, ale celkově ve sportu, co se týče protekce a bohatých tatínků. My jsme se s tím za dva měsíce působení v klubu setkali několikrát, že za místo v základní sestavě dostaneme nové dresy, vybavení, a tohle byl náš způsob, jak jsme na to chtěli upozornit,“ ozřejmil pro televizi Nova viceprezident a ředitel klubu Martin Prokeš.

Svojše pro MF DNES přikývl: „Bohužel ve fotbale se to běžně děje. Šlo to do absurdní míry. Jedna nabídka byla dost výrazná a my ji odmítli. Někdo fakt nabízel peníze, že jeho syn bude hrát. Kvalitativně neodpovídal, takže pan Kubáň ho s tím poslal někam. Teď působí v jiném klubu. Jméno radši nebudu říkat, ale naši hráči vědí, na koho to je parodie. A smějí se tomu taky.“

Na tomhle základě vymyslel nový vlastník ústeckého fotbalu příběh o cvalíkovi, který se dostane do týmu plného bývalých ligových harcovníků.

„My se těmi nabídkami nejdřív bavili, pak jsme si říkali, proč o tom neudělat story. Takže to bylo jedna ku jedné k reálnému příběhu, akorát mnohem víc vyhnané do extrému. A tak jsme obsadili do hlavní role kluka, co nikdy nehrál fotbal,“ přiblížil Svojše.

Nadace Viagemu Vykopej se má pomáhat dětem z chudších poměrů, aby měly rovné šance prosadit se. „Budeme je podporovat jako bohatý táta,“ řekl Svojše. „Reálně je chceme vytáhnout z ulice nebo z ghetta,“ prozradil Kubáň.