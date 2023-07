Nový majitel Ústí: Vyvoláme fotbalovou horečku. Věříme v podporu města

Proč jste se rozhodl vstoupit do ústeckého fotbalu?

Když jsem byl malý kluk, přál jsem si, že si koupím fotbalový klub, až vyrostu. A proč zrovna Ústí? Mám k němu vztah, mám z Ústí manželku, v minulosti jsem tady podnikal, mám na Ústí dobré vzpomínky. Klub sleduji, nebylo mi jedno, v jakém stavu se tady fotbal nachází. Dospěli jsme tedy k tomu, že učiníme nabídku k převzetí, což se po nějakém jednání podařilo. Ústí nám vyhovuje i z hlediska toho, že to je krajské město, má velký potenciál, je tady univerzita, dobrá infrastruktura. Je tu podpora města, která dává smysl, je to logicky nastavené. Je hodně důvodů proč ano, velmi málo, proč ne.

Jaké máte s klubem záměry?

První je postup do druhé ligy. Ústí si druhou ligu zaslouží, snažíme se posílit kádr a realizační tým, abychom o postup mohli usilovat už v této sezoně. Samozřejmě nikdo nezaručí kladný výsledek, ale s tím do toho jdeme. Mým osobním cílem je, aby se do Ústí vrátila radost z fotbalu, která tady poslední roky chyběla. Představuju si to tak, že budeme podnikat různé marketingové akce, projekty, které povedou k tomu, že v Ústí vyvoláme fotbalovou horečku. Cílem číslo jedna je, aby na zápasy chodilo už ve třetí lize tisíc diváků. Budeme se toho snažit dosáhnout různými prostředky včetně experimentálních. Fotbal není jen o výsledku, ale i o tom, co se děje před zápasem, po něm, když se nehraje. Budeme pracovat na tom, aby všechny věkové skupiny měly důvod na fotbal chodit. Důchodci, studenti, rodiny.

S jakým rozpočtem budete pracovat?

Nemůžu říct konkrétní číslo, nebylo by přesné. Dlouhou dobu jsme byli druzí třetí na pásce ve vyjednávání o vstupu do klubu, vypadalo to, že se toho nebudeme účastnit. Ale pak se to během jednoho týdne otočilo, vpadli jsme do toho rovnýma nohama. Stáli jsme před dvěma variantami, buď sezonu odepsat, což by ale znamenalo další trápení pro celé Ústí. Nebo sestavit s určitým moderovaným rizikem kádr tak, abychom se pokusili rovnou postoupit. Vybrali jsme si samozřejmě druhou možnost, protože ani nás nebaví na něco čekat. Kádr sestavujeme, vypadá to optimisticky. Ale konkrétní číslo, jaký bude rozpočet, budu schopen říct tak za měsíc.

Změny v Ústí Hlavní tváří a kapitánem nově skládaného ústeckého týmu bude Jakub Mareš, bývalý vůdce Teplic, který v české nejvyšší soutěži odkopal 309 zápasů a nastřílel 54 gólů. Z Jihlavy se vrátil ústecký rodák Lukáš Zoubele, který má 190 startů v lize, působil v Teplicích, Jablonci či Brně. Blízko dohody je Ústí i s obráncem Aloisem Hyčkou, jenž v nejvyšší soutěži odehrál 243 zápasů. Klub udržel také střelce Davida Černého, který loni nasázel 17 branek. Novým šéfem představenstva je Přemysl Kubáň, ředitelem klubu Martin Prošek. Trenérem týmu je Branislav Sokoli.

Ani přibližné číslo nemáte?

Určitě největším přispěvatelem do rozpočtu bude VIAGEM, s tím jsme do toho šli, počítáme s tím. Druhým důležitým prvkem je město. Nechci vytvářet tlak na zastupitele, říkat konkrétní čísla, ale počítáme s nějakým dotačním příspěvkem. My se samozřejmě vynasnažíme, abychom si ho zasloužili, aby všichni v Ústí viděli, že nejsme žádní hochštapleři, že tady budeme reálně pracovat, že to bude mít pozitivní vývoj. Máme rozjednané nějaké další sponzory, ale hlavní bude příspěvek VIAGEM.

Co když postup hned nevyjde, neopustíte klub?

Rozhodně ne. Víme, že to hned nemusí vyjít, ale my jsme ve firmě nastaveni tak, že nemáme plán B, jen plán A. Všichni tu budou dělat vše pro to, aby naším jednoznačným cílem byl postup.

Máte už nějaký příslib, jak bude klub podporovat město? Po sestupu z 2. ligy a neúspěšném pokusu o návrat fotbal vypadl z preferovaných sportů, což znamená, že dotace bude nižší.

Naťukli jsme to, bylo nám řečeno, že ten příspěvek nezůstane ve stejné výši. Ale myslím, že jednání zastupitelstva má být až v prosinci, věřím, že do té doby přesvědčíme celé město o tom, že má smysl fotbal podporovat a tu dotaci nesnižovat významně. Každé peníze, které přijdou, chceme do klubu investovat. Jsme připraveni udělat transparentní účetnictví, aby tu nevyvstávaly otázky typu, co že ti chlapci z VIAGEM s těmi penězi udělali. Zároveň nabídneme městu místo v dozorčí radě, aby tam mělo svého člověka.

Počítáte i s variantou, že město nepomůže?

Kdyby tam měla být nula, řeknu na rovinu, že by to byl velký problém, katastrofický scénář. Ale nemyslím, že to nastane, že zvítězí racionalita. Věřím, že tady máme společný cíl, což je vrátit fotbal do profi soutěže. Naším záměrem je učinit z fotbalu výkladní skříň ústeckého sportu.

Takže to nemusí končit druhou ligou?

Asi jsem tu otázku očekával. Nemám rád stavění vzdušných zámků, naše firma je nastavena tak, že jdeme neustále dopředu, v byznysu se nám už začíná dařit kopat první ligu. Ale zatím nemá smysl se o tom bavit. Jakmile postoupíme do druhé ligy, tak se tady sejdeme znovu a já vám budu říkat cíl číslo dva.

Vaše společnost figurovala v příbramském fotbale, jak tam nesli, že odcházíte?

S pochopením. Máme dál dobré vztahy, přeju jim, aby postoupili do 1. ligy. Chvíli jsme přemýšleli o tom, že bychom působili v obou klubech, ale zvítězil rozum. Je jasné, že jakmile koupíte klub, je potřeba do toho investovat prostředky. A cokoliv bychom poslali do Příbrami, tak bychom odčerpali z Ústí, což jsme nechtěli.