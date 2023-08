Chceme fanoušky zpět na stadionu! Ústí opět překvapuje, rozdá permanentky zdarma

„V minulé sezoně chodilo v průměru 80 platících a 200 neplatících diváků, což je tristní. Od tohoto kroku si slibujeme, že se divácká kulisa zvedne,“ věří Martin Prokeš, viceprezident FK VIAGEM Ústí nad Labem.

Permanentky se budou zájemcům vydávat v sobotu od 16. hodin na Městském stadionu. „Odhadujeme, že fanoušci si vyzvednou tak 300 - 400 permanentek, zbytek chceme rozdat hasičům, vojákům, policistům i zdravotníkům. A aspoň trochu je tím odměnit za jejich práci,“ říká Prokeš.

Žádný majlant Ústí tímto tahem neprodělá. „Za domácí zápas klub v minulé sezoně inkasoval asi 3 300 korun, vyhodnotili jsme si, že v současné době nechceme vydělávat na lístcích, že je pro nás důležitější, aby se lidi vrátili na fotbal,“ vysvětluje šéf.

Je to další zajímavý marketingový tah, nedávno vzbudil rozruch výběr nového loga. Klub načrtl dvě amatérská a nechal fanoušky hlasovat, aby jedno z nich vybrali. Ti se pak na sociálních sítích do krve hádali, které je méně ošklivé, než klub diskuzi utnul přiznáním, že šlo o mystifikaci a má již připravený nový moderní znak.

Před sezonou Ústí výrazně posílilo třeba o exligové matadory Mareše, Zoubeleho či Hyčku, přesto do třetí ligy vstoupilo rozpačitě, na hřišti jablonecké rezervy uhrálo jen bezbrankovou remízu. A od některých příznivců to schytalo především za předvedenou hru.

„Je možné, že jsme ve fanoušcích vyvolali očekávání, že soutěž vyhrajeme stylem start - cíl. Ale každý, kdo 3. ligu sleduje, tak ví, že je dost náročná. Ale nechceme se na nic vymlouvat ani to moc hodnotit, kdyby to takhle vypadalo za měsíc, asi bychom to řešili. Teď tomu dáme čas, aby se kluci sehráli, přece jen v základní sestavě nastoupilo proti minulé sezoně sedm nových hráčů,“ žádá o trpělivost Prokeš.

Tisková konference fotbalového Ústí u příležitosti změny majitele.

Velkou komplikací může být fakt, že se v Jablonci zranil kapitán týmu a jeho hlavní tvář Mareš, útočník s více než třemi sty ligovými starty. A rozjely se spekulace, že na podzim dohrál.

„Nechci vynášet nějaké soudy. Je pravda, že šel na hřiště až v 75. minutě, protože měl lehčí výron z přípravného utkání. A po jednom souboji se zranil. Byl na magnetické rezonanci, během tohoto týdne budeme vědět víc.“

Další nepříjemnost pro Ústí: prvních pět kol hraje venku. Na Městském stadionu totiž probíhá rekonstrukce atletické dráhy, poprvé doma se tak představí až v pátek 8. září s Brozany.

„To bychom chtěli udělat pro fanoušky velkou uvítací akci a dostat na stadion 1 000 diváků,“ přeje si Prokeš. A věří, že na konci sezony Arma oslaví návrat do druhé ligy, byť postupový klíč je tvrdý.

„Prvním cílem bude vyhrát naši skupinu, v ní vidíme jako velké soupeře Zápy a Velvary. A pak musíme uspět ještě proti vítězi druhé skupiny, kde si to o prvenství nejspíš rozdají Domažlice a béčko Slavie,“ tipuje Prokeš.