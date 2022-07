Dva manažeři fotbalového Ústí: Platy klesly po sestupu o čtyřicet procent

Jak jste se do Ústí dostali?

Kliský: Pracovali jsme na úspěšném projektu Boca Juniors Krupka, který jsme vybudovali od nejnižší soutěže až do 1. futsalové ligy. Tu jsme nakonec nepřihlásili, protože nás nepodporovalo město. Klub jsme museli finančně táhnout téměř sami, konkrétně firma Vasila Knora. Dál to už nešlo, rozpočet pro ligu dosahoval milionů korun. Pan Procházka z Army (člen představenstva) se dozvěděl, že jsme projekt ukončili, a oslovil nás, jestli bychom nechtěli rozjet nový projekt Ústí nad Labem, které sestoupilo do 3. ligy. A tak jsme tu výzvu přijali.

Jak na vás Petr Procházka přišel?

Kliský: Já se s ním znal z Bíliny. Oslovil mě, protože na mě měl telefonní číslo, ale vlastně oslovil nás oba. S Vasilem Knorem jsme duo.

Knor: Bocu jsme spolu dělali čtyři roky od okresu až do 1. ligy, my jsme jako manažeři dvojka.

Co chcete s Armou dokázat?

Knor: Věříme si na to, cítíme to jako obrovskou výzvu. Slíbit můžeme dobrou a tvrdou práci. Chceme úspěch nejen pro Ústí, ale i pro sebe.

Kliský: Vidím to jako krok dopředu, fotbal je sledovanější než futsal. Ale i v něm máme kontakty, protože oba sporty spadají pod FAČR. Chceme se učit od starších kolegů, mentorů. Telefonoval jsem s majitelem panem Horou, mám z toho dobrý dojem.

Budete to dělat při práci?

Knor: Ano, každý máme svoji práci. Já vlastním stavební firmu.

Kliský: Já dělám manažera v jedné společnosti a ještě se angažuji v komunální politice v Teplicích (je okresním předsedou ČSSD).

Plánujete hned návrat do 2. ligy?

Kliský: Chceme být úspěšní, ale v první fázi je důležitá stabilizace klubu a ekonomiky. Podle herního projevu a výsledků uvidíme.

Knor: Nemůžeme slíbit, že se hned první rok postoupí, protože v ČFL budou hodně silné týmy jako Žižkov, Brozany, Most. Ale budeme se snažit hrát o nejvyšší příčky. A když bude možnost, o postup se popereme. Jak však říkal kolega Kliský, klub se musí stabilizovat.

Kliský: Budujeme vše od začátku, musíme do toho jít s pokorou.

Knor: Máme mladý tým, chceme pracovat s odchovanci.

Není ČFL na mladé velké sousto?

Knor: S Romanem jednáme o příchodu dvou zkušenějších hráčů, ale nechceme kluky, kteří by rozbili kabinu. Musí to mít hlavu a patu.

Kliský: A musí pasovat do herního stylu, který chceme prosazovat my i trenér Dušan Tesařík. Vsadíme na vysoký nátlakový fotbal. To, co moc týmů nehraje, většina zaleze do bloku. My chceme hrát fotbal pro fanoušky, atraktivní, útočný.

Trenéra jste vybrali už vy?

Kliský: Pan Tesařík už v Armě byl, ale je shoda náhod, že my bychom si ho taky vybrali. Sešlo se to.

Jak je na tom klub finančně?

Kliský: Sestoupilo se, rozpočet je logicky nižší. Ale není to žádná katastrofa, že by v Armě nebyly peníze, to určitě ne. Klub je stabilizovaný.

Knor: Nejsou tam určitě žádné ztráty, žádné minusy.

Zůstane tým profesionální?

Kliský: Všichni hráči, tedy až na dorostence, budou mít profismlouvy. Ale nižší, protože někteří v nich měli, že po sestupu musí s výplatou o 40 procent dolů. Kdo to akceptoval, zůstal, kdo ne, našel si jiné angažmá. Chceme ústecký klub udržet na profesionální úrovni.

Chceme zpátky do profiligy Smutek ústeckých fotbalistů. Uvědomujeme si, že v krajském městě máme povinnost hrát co nejvyšší soutěž. Budeme o to usilovat. Intenzivně pracujeme na složení týmu a zároveň rozpočtu na ČFL. Až soutěž nám asi ukáže, na jaké úrovni budeme. Ambice máme, chceme zpátky do profesionálního fotbalu, i když víme, že každý postup je velice složitý. Klub po pádu z 2. ligy rozhodně nekončí, důležitými partnery zůstávají město a mládež; i proto vznikl rezervní tým, který bude v nové sezoně v krajském přeboru. I když jsme sestoupili, pořád byla ve hře varianta, že bychom hráli 2. ligu. Spekulovalo se, že některé týmy mají problémy s udělením licence, zejména z finančního hlediska. Nakonec ji všechny obdržely. Se sportovním manažerem Petrem Heidenreichem jsme byli dohodnutí, že v ČFL by nepůsobil, zejména vzhledem k tomu, že jsme museli přehodnotit rozpočty. Přišli jsme o podporu z Ligové fotbalové asociace, což bylo 2,2 milionu korun ročně. Petru Heidenreichovi chci za jeho práci pro klub poděkovat. Jako manažery jsme přivedli Romana Kliského a Vasila Knora, srdcaře, fotbalové nadšence, kteří provozovali futsalový klub Boca Juniors Krupka. V prvním týdnu spolupráce jsme absolvovali hodiny debat, jednání, nastavování nového fungování. Začali jsme trénovat brzy, protože jsme nevěděli, jakou soutěž budeme hrát. Dáme šanci klukům, kteří hráli v Armě 2. ligu nebo byli na hostování v ČFL či v divizi. Budeme mít hodně mladý tým. Zkoušíme hráče třeba i z Novosedlic, z okresního přeboru. Je to odvážné, ale Dušan Tesařík je odvážný trenér. Petr Procházka, člen představenstva FK Ústí nad Labem

