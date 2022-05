V Ústí to po sestupu vře. Jsme zranění, ale ne mrtví, vzkázal majitel politikům

„Finančně je klub v kondici, domácí úkoly máme v ekonomické stránce napsané, ale sportovní kolaps jsem nepochopil,“ uvedl filantrop Hora, spoluzakladatel a předseda Klubu přátel Josefa Masopusta, který dlouhodobě žije na Maltě.

Proč Arma padá?

Já moc nerozumím tomu, co se stalo. Je to záhada. A smutek. Jako klub jsme stabilizovaní a jsem spokojený, že finančně se podařilo katastrofu zažehnat a dostali jsme se do kondice. Ekonomicky jsme, lidově řečeno, v cajku. A pak přijde sportovní kolaps během měsíce a půl, maximálně dvou. Nevím, co si o tom myslet. Nejsem v dennodenní exekutivě, takže se musím dostat do obrazu, jak k tomu došlo. A pak udělat nějaké rozhodnutí.

Ústí zbývá mini naděje, rozhodne licenční řízení Velké zklamání zažívá po pádu fotbalistů Ústí z 2. ligy sportovní manažer Petr Heidenreich. „Nevstřebám nikdy, že Arma spadla. Víme, proč to je, vyhodnotíme si to jako vedení, a co bude dál, to není moc otázka na mě, ale spíš na majitele. Panuje tu velké zklamání, je nám z toho smutno. Musíme si to ovšem vyhodnotit ne v emocích, ale racionálně,“ vybízí Heidenreich, jeden z místopředsedů Ligové fotbalové asociace. Armě stále zbývá mini naděje, že by mohla i příští rok hrát 2. ligu. „Když někdo z týmů, které se sportovně zachránily, nedostane licenci, nastává takzvaný institut doplnění soutěže. A Ústí licenci mělo dostat, nikomu nedlužíme, klub je zdravý. Ta šance je však mizivá, upínat se na to nejde,“ ví Heidenreich. „Licenční řízení končí v závěru května, pak budeme moudřejší.“

Hnutí UFO chce, abyste přišel vysvětlit financování klubu na zastupitelstvo města. Že jste slíbil posílit vlastní kapitál o devět milionů korun a rozpočet navýšit ročně o dva miliony, když jste klub od radnice přebíral.

To všechno jsme udělali, finančně jsme klub z katastrofy dostali do plusu. Podle čísel z roku 2018 měl dluh minus 4,2 milionu. Když jsem ho v červnu 2019 přebíral, bylo to už asi šest milionů, za půlrok se nabrala další voda do děravé, potápějící se lodi. A do konce roku to bylo minus osm milionů, protože když zatočíte kormidlem, loď se neotočí hned. Řadu věcí jsme mohli nastavit, ale některé v rozjeté sezoně běžely dál, třeba režie a běžný chod. Díky mým vkladům a razantní otočce v hospodaření, kdy jsme nemilosrdně vyhlásili požadavek na vyrovnaný rozpočet, jsme to vytáhli tak, že jsme dneska v plusu. To jsou ty vklady, které odsanovaly vlastní kapitál. Plus jsme doplnili dva miliony ročně, aby rozpočet mohl být vyrovnaný. Uměli jsme je dostat z trhu nebo ze sponzorských smluv.

Jaká je teď kondice klubu?

Nemáme ani korunu dluhu po splatnosti, finančně jsme v kondici, v jaké nebyla společnost za sedm osm devět let. O to je sestup smutnější. Rozpočet na sport a mužstvo je standardní jako v minulých ročnících, kdy se Arma pohybovala v první polovině tabulky. Podzim letošní sezony sice byl sportovně horší, ale v relaci plus minus střed, horší střed tabulky. Nikdo si nemyslel, že budeme mít starosti se záchranou. Proto kolaps, který teď přišel, je špatně vysvětlitelný a pochopitelný. A při tak rychlém průběhu už nešlo reagovat. Nechci to řídit, když tam nejsem, to musí lidé na místě. Stejní to dělali předtím úspěšně, teď byli neúspěšní.

Půjdete tedy na zastupitelstvo města?

Já nebyl devatenáct měsíců v Česku, celou dobu jsem neopustil Maltu i kvůli covidu a komplikacím s cestováním. Proto to nemůžu slíbit. Ale obsah toho prohlášení UFO je kompetentní a v tomto rozhovoru na něj i odpovídám.

Není třetí liga dospělých pro krajské město málo?

Každý člověk může mít jinou prioritu. Jsou dvě roviny, sportovní a finanční. Jsou kluby, které zbankrotují, spadnou do konkursu a soutěž nepřihlásí, čímž skončí i sportovně. A pak další, kterým se nedaří jen ve sportovním rámci, neudrží se a sestoupí. To se stalo nám. Je fér si uvědomit, že jako firma máme základní misi splněnou. Vehikl, který to vezl, byl v katastrofálním stavu, a kdyby to pokračovalo, šlo by o konec fotbalu v Ústí. Tohle je sportovní malér, ale neznamená smrt. Je to zranění. My to vytáhli z rizika smrti. Pozitivní je, že jsme finančně v pořádku. Což nebylo. Máme víru, že by to mohlo být do budoucna v pořádku.

Takže se nebojíte o budoucnost ústeckého fotbalu?

Měli jsme se zachránit a pokračovat v profesionálním fotbale aspoň ve 2. lize, neuspěli jsme. Tohle budeme napravovat. Společnost je zaplaťpánbůh zdravá, takže má rozumnou vyhlídku na pokračování činnosti. Jak se bude dařit nedařit v ČFL a v návratu, to budeme vidět taky podle toho, jak budou reagovat ostatní. Sami to neumíme utáhnout. Je to věc i podpory města. Snad i taková situace s někým pohne, že se odváží přidat se nějakou investicí. Z rodinného rozpočtu to nemůžu ani nechci táhnout, ani to nebyl cíl. Moje doplnění rozpočtu je na to, aby klub nekolaboval. Nekoncipovali jsme to tak, abychom se posunuli o patro výš. To je nereálné.

Zůstanete majitelem, nebo zvažujete prodej klubu?

Já bych ho klidně i prodal, když přijde někdo bohatý, dá miliardu a udělá z toho Chelsea. Nelpím na tom. On to štěstí ale nikdo nechce, všichni si po něm šlapou. Nevím, jestli stojí někdo před branou a klepe na ni. Víte co, to by bylo nejsnazší, říct Ahoj. Ale co by bylo dál? Nikdy jsem do toho nešel s jiným očekáváním, než že to je další řehole, starost a potenciální problémy. Ale řekl jsem dobře, je potřeba to dělat, věřím, že máme šanci uspět. Sportovně jsme si vedli dobře dva roky, finančně jsme v kladných číslech, nemáme korunu dluhu, je naplněný rozpočet, což dřív nebylo. Splnili jsme to, co jsme avizovali, ale to je málo pro to, aby nám to zaručilo body. Dva roky jsme souběžně fungovali ekonomicky i sportovně, bohužel došlo k jarnímu sportovnímu kolapsu, aniž by byl vyvolaný finanční krizí a nouzí.