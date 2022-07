Heidenreich se z Itálie vrací do české ligy, bude hostovat v Jablonci

„Vždycky jsem chtěl hrát českou ligu, to byl můj sen a ten jsem si splnil v Teplicích. Teď, když se ozval Jablonec, tak si myslím, že by to mohla být skvělá štace,“ uvedl Heidenreich na klubovém webu.

„Když mě Jablonec oslovil, tak to bylo dá se říct jednoznačné i díky tomu, jaký se tady tvoří tým a díky trenérovi. Obecně vnímám Jablonec vysoko v české lize,“ řekl ke spolupráci s novým jabloneckým koučem Davidem Horejšem.

Teplický odchovanec odešel do Itálie už v 16 letech. V Bergamu hrál za výběry do 17 a 19 let, v soutěžním utkání za A-tým Atalanty ještě nenastoupil.

„Nový trenérský tým Jablonce má jasnou představu o stylu hry, který chce praktikovat, i typologii hráčů, které pro ni bude potřebovat. Osobní rozhovory s trenérem Hořejšem hrály v Davidově rozhodnutí zásadní roli. Je pro nás důležité, že hráč dostane šanci ukázat své přednosti a zabojovat také o místo v úspěšném týmu reprezentační jedenadvacítky. David je zdravý a natěšený na novou výzvu, pro tým Jablonce by měl být okamžitým a velmi zajímavým posílením,“ řekl Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.