Pekáč buchet, srovnaná hlava, ladnost. Jarošíka uhranul „Číča“, talent z Ústí

Nepotkávají se poprvé. V druholigové ústecké Armě startoval Jarošík svoji dráhu hlavního kouče a nyní devatenáctiletého Čičovského už měl v kádru. „S trenérem jsme si sedli, vyhovuje mi jeho herní styl. Snaží se hrát po zemi, nemá rád zbytečné dlouhé nákopy,“ líčil mladík.

Sympatie jsou vzájemné. I když Teplice ve středu podlehly Varnsdorfu 2:3, na drobného středního záložníka pěl Jarošík ódy. „Na jeho věk, jak to má srovnané v hlavě, jaký je profík, jak je vždycky připravený… Kdyby se svlékl, vidíte ten pekáč buchet,“ žasnul Jarošík. „Hrozně mu pomohlo, že byl v mládeži v Drážďanech. Ví, co chce, nemusíte ho při tréninku vůbec kontrolovat. S takovými hráči je radost pracovat!“

Nejde jen o trénink, i herně je z fotbalisty s přezdívkou „Číča“ paf. „Kluci, kteří nastoupili ve druhé půli, ho doženou až za dlouho. Jestli vůbec. Třeba Bulmaga má stejnou postavu, ale je nepřipravený, Adam naopak připravený. Na druhou stranu, on hrál už v sedmnácti osmnácti letech druhou ligu, byl lídr. Ten pohyb, ladnost, čtení hry, fotbalovost, to nenatrénujete,“ vypočítal kouč přednosti junáka, který při 170 centimetrech výšky váží 65 kilogramů.

Mládežnický reprezentant se těžko smiřoval se sestupem Army do třetí ligy, pozvánka do Teplic splín zahnala. „Srovnával jsem se s tím špatně, hrát ČFL by byl krok zpět. Ale pak jsem si řekl, že zamakám a rozehraju se, abych se dostal výš. Poslední sezona mi nevyšla úplně podle představ, na jaře jsem neměl až tak velké vytížení, styl mi nesvědčil,“ naznačil, že herní souznění s trenérem Davidem Jarolímem nebylo až takové.

Smlouva v Ústí mu platí ještě na tři roky, ale je možné, že jeho další éra bude spjatá se skláři. „Jsem strašně vděčný, už jsem to nečekal. A zničeho nic volal trenér Jarošík. Je to strašně velký posun. Bál jsem se, že v Ústí nebude profesionalita, ale kluci trénují čtyřikrát týdně. V Teplicích je ale všechno rychlejší, kvalitnější. Mám hodně druholigových startů, zkusím ty zkušenosti prodat,“ předsevzal si Čičovský, který ve druhé nejvyšší soutěži zasáhl do 54 zápasů a dal v nich tři góly.

Jarošíka nadchl i jiný testovaný hráč, dvacetiletý slovenský útočník Roman Čerepkai z béčka Slovanu Bratislava. „Taky ladný, na druhou stranu ne moc na českou ligu, viděl bych ho snad ve Španělsku, Holandsku. Má krásný, líbivý styl, je dobře připravený. Technický, umí převzít míč, otočit se s ním, cítí hru, ví, kdy si narazit, kdy sklepnout,“ popsal ho Jarošík. „Teď nás čekají v přípravě prvoligoví soupeři, uvidíme, jak se srovná se silovými, rychlými a soubojovými obránci. Když se mu to podaří, může uspět.“

Teplice ještě shánějí střelce, levého halfbeka a případně i levého stopera. „Uvidíme, co si budeme moct dovolit.“ Kromě kádru řeší skláři také investora, s jedním zahraničím vyjednávají už konkrétně.