Snad klubu pomůžu, kam patří, věří fotbalista Mareš po příchodu do Ústí

„Bylo to za trenéra Plíška, hrál jsem i s Edinem Džekem, bylo to tady super. Jsem z Teplic, z Ústeckého kraje, na klubu mi záleží. Když přišla nabídka Ústí, domluvili jsme se rychle. Snad klubu pomůžu, kam patří,“ doufá 36letý forvard.

První námluvy mezi s Ústím a Marešem začaly už před půl rokem. „Tehdy jsem působil v Rakousku a uvažoval jsem, že skončím s fotbalem úplně. Ale znovu mě to tam nakoplo, pokračoval jsem v Benešově a teď přišla nabídka Army. Sešli jsme se, týden deset dnů jsme to řešili, vize klubu se mi líbila. Tak jsem kývl,“ líčí.

Sílu ústeckého kádru zatím poznává. „Přiznám se, že jsem tady byl na prvním tréninku po dovolené. Ale podle těch jmen, co tu vidím, to nevypadá špatně. Jsou tady mladí kluci namíchaní se staršími, ale ještě by to nějaké posily určitě chtělo. Třetí liga je poměrně těžká, co jsem teď poznal v Benešově. Takže se na to budeme muset dobře připravit.“

Jednou z dalších možných posil Ústí je obránce Alois Hyčka, který ještě letos kopal ligu v Teplicích, kde se potkal i s Marešem.

„Má prvoligové zkušenosti, je ve věku, kdy může hrát ještě dlouho. Je na tom velice dobře, na třetí ligu super hráč! Je to Ústečák, patriot, žije tady celý život, určitě bychom byli všichni rádi, kdyby tu byl,“ přeje si bývalá opora sklářů.

Kromě fotbalu se věnuje práci fotografa a realitního makléře, tyto aktivity teď bude muset omezit.

„Bavili jsme se o tom s trenérem i sportovním ředitelem, určitě bych u té práce chtěl zůstat. Samozřejmě musím nějak snížit počet hodin, protože jsem se zavázal v klubu, že tady budu odvádět nějaké výkony. A budu taky potřebovat někdy odpočívat, takže to musím skloubit. Každopádně fotbal je teď pro mě na první příčce,“ ujišťuje Mareš.

Kdyby Ústí postoupilo do druhé ligy, tedy do profesionální soutěže, musel by vše znovu zvážit. „Muselo by se to vyřešit. Nebudu lhát, ještě jsem měl i letos nějakou nabídku z druhé ligy, ale kvůli té práci jsem se rozhodl, že to nevezmu,“ říká.

„Už nějaký čas si rozjíždím i jinou kariéru než fotbalovou, dělám si klientelu hlavně v tom focení. Takže kdybychom postoupili, museli bychom se znovu s vedením pobavit, co dál. Ale to teprve uvidíme, nebudu předbíhat.“