Rap a fotbal jde ve třetí lize skloubit, zjistil Kučera v Ústí

„Jsem nadšený, že se mi povedlo skloubit rap a fotbal. Po téhle stránce angažmá nemůže být lepší,“ pochvaluje si umělec, jehož uskupení 58G letos v dubnu získalo dvě hudební ceny Anděl.

V létě se rozhodl ukončit profesionální fotbalovou kariéru, neboť do popředí jeho zájmu se dostala muzika. Teplicím řekl sbohem a koncem srpna se ve fotbale zjevil jako posila Viagemu. „Mám pohyb, hraju fotbal a do toho se můžu věnovat muzice. Tohoto kroku nelituju,“ ubezpečuje. „Co se týče osobního života, jsem maximálně spokojený.“

FK Ústí nad Labem - Baník Most - Souš, 3. fotbalová liga. Tomáš Kučera hlavičkuje, vlevo Petr Glasser.

Co se týče fotbalu, tam je do spokojenosti daleko. „Asi všichni, nejen já, jsme čekali víc bodů po podzimu. Poztráceli jsme je venku. V Živanicích a Kolíně jsme podali šílené výkony, tam nám podzim utekl,“ lituje mistr ligy s Plzní.

Noví vlastníci Army poskládali Dream Team, kromě Kučery přivedli i další ligové mazáky Kučeru, Hyčku či Zoubeleho. Nestačilo to. „Nemyslím, že problém by byl v nesehranosti. Spíš v tom, že musíme být víc tým, víc makat jeden za druhého. Jako v posledním kole proti Mostu. Že jsme s ním remizovali, což byla jediná domácí ztráta, to není žádná ostuda. Zápas na těžkém terénu byl spíš válkou.“

Tomáš Kučera přeskakuje mezi hudbou a fotbalem, v němž Teplice vyměnil za Ústí. Jeho jihlavské trio 58G, tedy Doktor, Humla a TK27, získalo dva Anděly.

Kučera, který v české lize odkopal 258 zápasů a nastřílel 15 gólů, se s novou soutěží stále seznamuje. „Zvykám si, je to něco jiného. Přitom fotbal je tady jednodušší, kvalita hráčů není taková. Minimálně se svými domácími výkony jsem spokojený, chybí tomu ještě gól.“

V deseti zápasech Kučera žádný nedal. Věří, že na jaře Viagem pod novým trenérem Danielem Sochorem zabere. „Musíme nakopnout obrovskou sérii doma a venku hrát jinak než doteď. Přes zimu je potřeba udělat velký kus práce.“