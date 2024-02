Třesk ve Viagemu. Noví jsou trenéři, fotbalem nepolíbený šéf i vnadná moderátorka

I když pohled na podzimní tabulku pro fanouška fotbalového Ústí nad Labem nevypadá moc optimisticky, jeho nový trenér Daniel Sochor optimistou je. Přes desetibodovou ztrátu na čelo věří, že Arma bude na konci jara zase druholigová. „Mám v sobě vnitřní sílu a sen uspět,“ je odhodlaný Sochor, jenž po podzimní části ČFL nahradil odvolaného Slováka Branislava Sokoliho.

Zimní příprava už byla v režii nového kouče, jenž na její konec zařadil zápasy s nejtěžšími protivníky. Na druholigisty Varnsdorf či Příbram Ústí nestačilo, propadák to však nebyl.

„Pokud bychom chtěli radost dělat už v přípravě, mohli jsme prohodit pořadí zápasů, ale nesplnilo by to účel. I když jsme prohráli, motor máme silný. Žádný tým nehraje bez chyb, ani Manchester City. Věřím, že se po honu všechno sečte a budeme tam, kde všichni chceme být.“

Daniel Sochor, ústecký trenér, v pozadí fotografie zesnulého bývalého brankáře FK Ústí Radima Nováka.

Víc než výsledky Sochora v přípravě zajímala mapa hry, tedy styl, jakým se chce Arma prezentovat. „Mapa hry je takové myšlení, jak hrát na míči, jak v hlubokém bloku, v boxu. Prostě ucelená představa o naší hře,“ vysvětluje.

Předpokládá, že Ústí bude ve většině zápasů dominovat. „Chceme být ofenzivní, většinou budeme silnější než ostatní, nebo minimálně stejně silní. Měli bychom být víc na míči a ovládat hru, což se nám dařilo i s těžkými soupeři v nějakých částech zápasů v přípravě,“ tvrdí Sochor.

Do jara Ústí vstoupí nevídanou sérií sedmi domácích zápasů, po níž bude už o mnoho jasněji, jak je to s jeho postupovými ambicemi.

„Z nadhledu se to tak může jevit, ale já bych chtěl, aby tým se mnou šel cestou postupných kroků. Nemůžeme koukat, co bude v sedmém kole, co ve třicátém. Každý zápas je příběh, je jen tady a teď. Takhle na to koukám a chci, aby tak přemýšlel i tým,“ velí bývalý kouč Mostu či Žižkova. „Přijde mi zbytečné zabývat se tím, co bude za týden, když teď je před námi první zápas. A tak to funguje i na hřišti, člověk nemá u defenzivní standardky myslet na to, jak bude útočit, ale jak ji ubránit.“

O sestavě pro páteční jarní premiéru s béčkem Jablonce má Sochor už téměř jasno. „Bude tak z poloviny jiná než na podzim. V hlavě ji mám hotovou asi dva týdny, ladí se tak dvě jména,“ prozrazuje.

Viagem o pauze získal několik posil, k nejvýraznějším patří útočník Marek Červenka, záložník Daniel Richter a bek David Březina.

„Všichni jsou herní borci, dokážou být na míči, v klidu, mají kreativitu, myšlení. Musíte mít mozaiku charakterů. Někdo je větší introvert, někdo víc komunikuje, je potřeba lídr, nosiči vody, s někým musí být sranda. Máme plno osobností. Všichni musí respektovat, že je potřeba upozadit vlastní potřebu, neboť na první místě je tým, což na podzim tak úplně nemuselo být,“ naznačil Sochor, co mohlo přispět k tomu, že Ústí musí na jaře mazat značnou ztrátu. „Je to vývoj, hráči musí být ochotní se změnit.“ Už pátek naznačí, zda se trenérova výzva promítne do praxe.