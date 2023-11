Stalingrááád! A kde máte missku? Most si po derby rýpl do fotbalového Ústí

„Když jsme viděli na sociálních sítích prohlášení pana majitele, tak jsme chtěli reagovat. Z hecu,“ osvětlil potisk triček Miloš Sazima, trenér Baníku. „Namotivovalo nás to. Fotbal je trošku jiná záležitost než sociální sítě, nahráli nám. A jsme za to rádi.“

Kubáň se svými kolegy před posledním kolem podzimu odvolal celý realizační štáb v čele s hlavním trenérem Branislavem Sokolim, zároveň oznámil, že končí i moderátorka Valerie Herianová, vicemiss České republiky 2020. A pak ve videu zvěstoval: „Pro nás je Most Stalingrad, není kam ustupovat. Zemřít, nebo vyhrát!“

Silné prohlášení se obrátilo proti Ústí, Most ho použil jako svou zbraň. Na trávníku Army jako první na podzim bodoval a v šatně se zvesela zvěčnil se speciálními bílými trikoty. „Stalingrááád!“ křičeli hráči místo tradičního fotografického zvolání sýr. „A kde máte missku?“ rýpli si.

Na svůj Facebook hostující klub ještě hrdě napsal: „Most v Ústí nad Labem stejně jako Stalingrad nepadnul.“

Ústecký tým je po nástupu nových majitelů kvůli jejich neotřelému marketingu pod drobnohledem. Což na něj vytváří ještě větší tlak. „Kdybych vám měl říct, co já dostal za poslední týden zpráv a zvedl telefonátů… Nespočet. Snažil jsem se to od týmu odpinknout, aby to na něj nedolehlo. Ale určitě nám to nepomohlo,“ přiznal kapitán Jakub Mareš. „Je jasné, že soupeři se na nás tím spíš vyhecují. Ale jestli křičeli Stalingrad, to je mi úplně jedno.“

Mostecký trenér Sazima tvrdil: „Pokud se někdo sám pasuje do role absolutního favorita soutěže, musí to očekávat.“

Mostecký trenér Miloš Sazima.

Zápas nejvíce vzruchu přinesl až v závěru, na obou stranách míč poskakoval po brankových čarách. „Bojovné utkání na těžkém hřišti, tyčka a břevno u obou týmů, byla to válka,“ shrnul ústecký záložník Tomáš Kučera, stejně jako Mareš bývalý ligista. V koncovce se jiskřilo, Sazima bod bral: „Mělo to nasazení i emoce, remíza v derby je asi spravedlivá. Na takhle strašném terénu jsme ještě nehráli, to je až nedůstojné třetiligovému fotbalu, nehledě na počasí.“

Baník zakončil podzim překvapivě na třetí pozici, ambiciózní Ústí je jedno místo a dva body za ním. A pokulhává o sedm bodů za vedoucími Velvary, tedy za postupovou baráží. Na jaře ho převezme nový trenér, derniéru provizorně odkoučoval šéftrenér mládeže Miroslav Vlasák a jeho realizační tým. „Hodili je do vody a zhostili se toho dobře. Chtěli jsme utkání zvládnout i pro ně. Mrzí mě to, měl jsem tři šance, které šly proměnit,“ štvalo Mareše.

Domácí hráči proti Mostu nastoupili pod hrozbou pokut. Nevyhráli, takže vedení jim na peníze sáhne. „Pokuta je stejná jako prémie za vítězný zápas,“ prozradil Kubáň.

Kučera věří, že Ústí na jaře do postupové hry promluví. „Musíme udělat obrovskou sérii doma a zápasy venku valit jinak než doteď. Není kam couvnout, žádná ztráta nebude možná.“

Mimochodem, ústecký klub už představil novou moderátorku sociálních sítí, byť v pátek ještě chyběla. Stala se jí vnadná blondýna Táňa Bystroňová, cage girl ze zápasů v kleci Clash of the Stars, která si zahrála také v reklamě na přípravek podporující mužskou erekci. Zvedne se na jaře i Ústí?