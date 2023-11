Šéf Ústí: Žumpu diskutérů neřeším. Lidé pochopí, že na nás 20 let čekali

Mystifikace, miss jako moderátorku, kterou teď vystřídala sexbomba, důležitá oznámení od výherního automatu. Je toho dost, čím na sebe Ústí strhlo pozornost. Víc než fotbalem zatím Viagem zaujal spíš marketingem.

Jste provokatér?

Určitě jsem. To vůbec nezastírám.

A jak vám je, když si čtete, že jste kolotočář, že to je cirkus?

To mi zrovna nevadí. (smích) Pro nás je to trochu i sociologická sonda. Hlavně poslední video. Je zajímavé, jak moc dělalo dojem a nikdo neřešil obsah. Kdybych u automatu vyprávěl, že jsem byl na vládě a povedlo se mi zlevnit pivo na deset korun, byl bych za jedničku a nikdo by neřešil, jak jsem oblečený, co mám na hlavě za účes a že vůbec hraji na automatu. Facebook je tak trochu stoka a z ní neleze zpátky nic voňavého a čistého.

Výměna moderátorky Valerie Herianová Táňa Bystroňová V jiných klubech se to ani moc neřeší, ale výměna moderátorky – či spíš reportérky – v ústeckém Viagemu se propírá hodně. Vedení totiž po modelce a miss Valerii Herianové (vlevo) sáhlo po ženě, o níž by se dalo mluvit jako o sexbombě. Vybralo jinou blondýnu, Táňu Bystroňovou, cage girl ze zápasů v kleci Clash of the Stars, která si zahrála také v reklamě na přípravek podporující mužskou erekci. „Došlo nám, že nemůžeme dostat všechno v jedné osobě, takže moderátoři budou tři. Odbornost přinese chlap, který fotbalu rozumí. Táňa udělá zábavný obsah. A na doplnění bude i holčina z Ústí,“ ozřejmil Matěj Svojše, šéf marketingu ústeckého klubu.

Nebojíte se, že to negativně ovlivní sponzory nebo město?

Z magistrátu máme kladné ohlasy. I majitelé firem a politici vědí, že žumpa diskutérů na Facebooku není odraz společnosti. Sice je tam sto hejtů ze 130 zpráv, ale to reálně neodpovídá dopadu. Až budeme mít marketing zkonstruovaný podle představ, tak jsem přesvědčený, že si to většina společnosti zamiluje. A náš bizár? Komu se to nelíbí, ať na to nekouká. Já si někdy na deset minut pustím zápasy Clash of the Stars, ale nenapadlo by mě jim tam jedenáctou minutu psát, že to jsou pitomci. Prostě přepnu jinam, nebo si otevřu knížku od Dostojevského.

Takže vám hejtři nevadí?

Ne. Jen ti, kteří se navážejí do naší Světlanky (sekretářky vystupující ve videích). Když ji vidím smutnou v kanceláři, tak to byla jediná výjimka, kdy jsem reagoval. Jinak se tomu smějeme. Vím, že část těch lidí jsou voliči, ale já jsem přesvědčený, že do klubu naopak přineseme hodnoty, které standardně kluby v Česku moc neřeší. Naše ambice je, aby klub byl protixenofobní, protirasistický, zaměřený na práci, na výkon, na spravedlnost, rovnost příležitostí, pomoc těm, co rovnost nemají. A tohle všechno do marketingu promítneme včetně bizáru, který je jen jedna složka, byť dost výrazná. Když si řekneme, že chceme udělat celostátní zásah, tak to za deset minut vymyslíme a natočíme. Vypovídá to spíš o společnosti než o nás. Vždyť naše videa s dětmi z dětského domova měla tři komentáře, videa s trenérem žádný.

Bizár však může přebít sport.

My od začátku říkali, že chceme mít tři složky: sport, společenský přesah a bizár. Ve sportovní části marketingu cítíme rezervy, do jara to vyšperkujeme na nejvyšší úroveň, angažujeme profíka. Normálních videí bude víc, ale když natočím sranda video, prolítne to algoritmem na Facebooku, nabere to 200 tisíc sledování a kouknou se na to i lidi, kteří se ani o sport nezajímají, třeba jen hrají bedny. Na chvíli se to někam vychýlí, ale báze fanoušků zůstala stejná. Jasně, máme asi 20 aktivních hejtrů, pět jsou kamarádi vyhozených lidí a patnáct bývalí hráči nebo ortodoxní fanoušci, kterým se to nelíbí. Věřím, že spoustu z nich uspokojíme tím, že sportovní linka bude jasná.

Jaká?

My jsme pro ně pořád velká neznámá, neznají naše záměry, že to chceme dotáhnout až do první ligy. A věřím, že to tam dotáhneme. Čas hraje pro nás. Pochopí, že tady na nás v podstatě 20 let čekali.

Když natáčíte videa u výherního automatu, jste v roli, anebo jste takový doopravdy?

Myslím, že to přehrávám. Museli by to posoudit jiní. Víme, čím lidi zaujmout, že je potřeba se správně obléknout, učesat, nekoukat se v rozhovoru na člověka, ale do bedny. Na druhou stranu, když hrajete automat, nebudete koukat jinam. Víme, jak to na Facebooku dopadne. Co nám chybí, je rutinní obsah, který nás sice tolik nebaví, ale je potřeba o tom informovat veřejnost. U nás je to lidskokapacitní záležitost. Ale na jaře už to bude úplně jiná úroveň.

Nepůsobí vaše videa negativně i na hráče? Neřeknou si, oni jsou trochu srandisti, tak ani my to nemusíme brát zase tak vážně?

Matěj Svojše, šéf marketingu Viagemu Ústí: Nemyslím. V žádném klubu druhé nebo třetí ligy hráči nemají tolik pozornosti jako u nás. Na jaře je budeme propagovat ještě víc, budou billboardy, upoutávky. Pro mladého kluka, který chce nastartovat kariéru, je Ústí ideální příležitost.

Ale jdou do tréninků a zápasů naplno, když vidí, že si z toho sami děláte legraci?

Přemysl Kubáň: Od toho tady máme ředitele klubu Martina Prokeše, s hráči tráví hodně času, hodně s nimi mluví. Já měl taky po porážce ve Velvarech osobní pohovor s osou týmu. Určitě v kabině vědí, že nejsme blázni, že to myslíme vážně, že to není cochcárna. Spíš naopak.

Stále tedy platí, že chcete postoupit do druhé ligy? Nebo se spíš fotbalem bavit?

Určitě chceme postoupit, ale soutěžních zápasů se pořád hraje jenom třicet. A když v týdnu nic není, vyplňujeme to zábavou. Lidi mají možná pocit, že zábava je nad zápasy. Není. U nás je jen vidět, protože jinde to neřeší. U nás to dělá nějaký dojem, ale realita je úplně jiná a my si s tím tak trošku hrajeme.

Po podzimu jste čtvrtí, jak hodnotíte období od června, kdy jste klub převzali?

Máme před sebou moc práce na všech možných frontách. Víme o tom. Budeme řešit sportovní stránku věci, přechod na ještě profesionálnější fungování, řešíme i marketing. Nejvíc doháníme personálie, ani nemyslím sportovní, ale marketingové a v sociální odpovědnosti.

Je tedy pro vás sportovní stránka na prvním místě?

Sportovní oblasti se velmi věnujeme a intenzivně ji řešíme, pouze to nemarketujeme. Není to tak vidět, takže to zastiňují naše bizarní videa. My jako nejužší vedení klubu fotbalu úplně rozumět nemusíme, ovšem sportovní kroky děláme po každém zápase a měly vždy svoji logiku. Třeba odvolání celého sportovního vedení, to nás nenapadlo den předtím. Vleklo se to už nějakou dobu. Nechtělo se nám čekat do zimní pauzy, zároveň jsme věděli, že máme podepsaného trenéra, který má svoji koncepci, přivede si vlastního asistenta. Víme, kdo bude vedoucí mužstva, jaké změny budeme dělat z hlediska profesionalizace klubu nebo tréninkového procesu. A kouč bude hlavní, kdo bude mluvit do složení kádru.

Česká fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice B. první domácí zápas Army pod novým vedením klubu. Vlevo šéf klubu Přemysl Kubáň, vpravo Martin Podhajský.

Rozumíte tedy fotbalu?

Až tolik ne. Hrál jsem ho, ale když se bavím s někým, kdo fotbalu rozumí, vím, že ten člověk je jinde. Nevím, kolik majitelů a ředitelů klubů rozumí po odborné stránce fotbalu. Nemyslím si, že na mojí pozici je to potřeba. Musíte prostě vybrat lepší lidi, než jste sám, a těm dát důvěru. Tak je to i ve firmě, přistupuji k tomu totožně. Do sestav a podobných věcí samozřejmě nezasahuji.

Fandové se bojí, že když hned nepostoupíte, klubu se zbavíte.

Určitě to neuděláme. Koncepci nastavujeme nezávisle na postupu. A kdyby se nedejbože teď nepovedl, bude nám dělat radost, když klub ve sportovním rozvoji projde určitou cestu, která mu dá výhodu do další sezony. S čímž souvisí, že řešíme spojení s mládeží, vypadá to velmi dobře, za to děkuji jejímu předsedovi panu Kožíškovi. Když se všechno skloubí, budu spokojený, i kdybychom nepostoupili. Určitě bychom se z toho nehroutili. Jsem si jistý, že postoupíme buď teď, nebo příští sezonu, a rozhodně tím nekončíme. I ve druhé lize půjdeme výš, ale potřebujeme lidi naučit, že fotbal není jen o kopání do balonu, že ho může mít rádo širší spektrum lidí. I město to tak má vnímat. A když nám právě město pomůže, můžeme myslet i na první ligu.

Předpokládal jste, že cesta za postupem bude snazší?

Jsem vždy optimista. Podle jmen v týmu jsem čekal, že budeme hrát líp, ale vnímám i to, že tomu nerozumím dostatečně, že to je složitější. Řízením klubu nejsem překvapený, řízení Viagemu je mnohem náročnější.

Proč vlastně neuspěl trenér Branislav Sokoli?

Těžko říct, výsledkově a herně se nedařilo, mělo to dokonce sestupnou tendenci a podle mých informací tým za ním úplně nešel. Na jeho obhajobu je potřeba říct, že si nevybíral zbytek realizačního týmu ani některé hráče, měl málo času a ne takovou volnost. Chtěl jsem ho odvolat už po zápase s Velvary, protože nerad čekám, ale ostatní členové vedení mě přesvědčili, že ještě máme pokračovat. Ta změna mohla přijít o kolo dvě dřív, příště bych do toho říznul rychleji.

A proč se s tím svezl i sportovní manažer Vasil Knor?

Zásadní osobou v našem režimu je trenér, potom sportovní manažer. Vasilovi bych chtěl poděkovat. Málo se to ví, ale loni tady zásadně pomáhal při velmi úsporném režimu. Kdyby v Ústí nad Labem nebyl, v podstatě by se ani kádr nesestavil a sestoupilo by se do divize. On je jeden z lidí, co se motají kolem fotbalu a netahali z něj žádné peníze. Velmi nám pomohl na začátku, je to super člověk. Ale má i svoji firmu, nemohl být na sto procent ve své pozici. Proto uděláme změnu a přivedeme někoho, kdo má ve fotbale výrazné zkušenosti a přijde na plný úvazek.