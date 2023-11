Čistku ve fotbalovém Ústí odnesla i miss. Změny klub oznámil bizarně, u automatu

„Katastrofa, zatím nejhorší výkon,“ povídal Kubáň, zatímco mačkal svítící tlačítka automatu. „A už to má důsledky. Ukončili jsme spolupráci s trenérem, asistentem trenéra, vedoucím mužstva i sportovním manažerem. A vzali jsme to z jedné vody i s moderátorkou Valerií Herianovou.“

Na obranu ústeckého vedení: trenér Branislav Sokoli, asistent Petr Čítek, sportovní manažer Vasil Knor i vedoucí mužstva Roman Kliský se ortel dozvěděli už den předem osobně, než to do světa vytroubil Kubáň.

Tým zatím nenaplňuje ambice, které do něj noví vlastníci vkládali, ačkoli složili Dream Team s exligovými mazáky Marešem, Kučerou, Hyčkou či Zoubelem. Je čtvrtý s osmibodovou ztrátou na vedoucí Velvary, podzim zakončí v pátek doma proti Baníku Most-Souš.

„Změny nejsou riskantní, riskantní by bylo nechat všechno, jak to je,“ tvrdil Kubáň, zatímco režisér videa prostřihl na sličnou sekretářku a recepční firmy Světlanu Slabou. „Stoprocentně bychom prohráli i proti Mostu. Bylo nutné týmu dodat impuls. Máme prozatímní trenérský štáb, pro nás je Most Stalingrad, není kam ustupovat. Zemřít, nebo vyhrát!“

Klubový PR manažer Matěj Svojše doplnil: „Naše nespokojenost se vršila už od porážky s Velvary, cítili jsme, že to není v pořádku. Mysleli jsme, že to dotáhneme do zimní pauzy, nakonec jsme se rozhodli ukončit křeč už teď. Věříme, že tento šok hráč vyburcuje. Už není prostor na chyby.“

Mužstvo dočasně převzal šéftrenér mládeže Miroslav Vlasák se svým týmem. „Nového trenéra máme podepsaného, zveřejníme ho po zápase s Mostem, teď na to není vhodná chvíle,“ zatím mlčel předseda představenstva Kubáň.

Opřel se i do hráčů. „Minimálně z půlky to je jejich chyba, tým hraje celou dobu pod svoje možnosti. Hráči dostali pokuty, které se odmažou, pokud porazí Most,“ informoval Kubáň, který se rád stylizuje do jeho oblíbených devadesátek. „Hráči si musí uvědomit, že to nekončí podpisem hráčské smlouvy. Ani pracovník ve fabrice nechodí jen na náhodu do práce, musí odvádět každý den stoprocentní výkon. Já jako ředitel taky; kdybych ho neodváděl, tak tu nebudu. Acta non verba, důležité jsou činy, ne slova.“

Čistku odnesla i první vicemiss České republiky z roku 2020 Valerie Herianová, která natáčela zápasové ohlasy pro sociální sítě a jiná videa. „Chceme její pořad pozvednout ještě na vyšší úroveň, kterou požadujeme. Už začínal být okoukaný,“ vysvětlil Svojše.

Ústecký klub koupili noví majitelé v červnu za čtyři miliony korun. A způsobili rozruch i dvěma mystifikacemi. První se týkala nového klubového loga, druhá plánovaného nasazení cvalíka do zápasu za údajný půlmilionový příspěvek od jeho táty. Nakonec šlo vedení s pravdou ven, že chtělo upozornit na klientelismus v českém fotbale. Zároveň založilo nadaci Vykopej se, která už pomáhá sociálně znevýhodněným dětem.